Kurioser Autodiebstahl

Die Lindauer Polizei hat am Donnerstagmittag einen mehr als kuriosen Fall des Diebstahls eines Autos aufgeklärt: Zunächst wurde eine Streife nach Weißensberg gerufen, weil ein Mann mitteilte, dass soeben sein Auto von einem unbekannten Täter entwendet worden sei. Er kaufte gerade bei einem Imbisssstand ein und ließ für die kurze Zeit den Schlüssel in seinem Wagen stecken, der nur wenige Meter entfernt von ihm stand. Als der Mann wieder weiterfahren wollte, war das Auto jedoch verschwunden, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei löste sofort eine Fahndung nach dem etwa zehn Jahre alten Fahrzeug aus. Diese reichte vom benachbarten Baden-Württemberg bis nach Österreich. Innerhalb einer halben Stunde kam jedoch plötzlich ein bisher unbekannter Mann mit dem „gestohlenen“ Fahrzeug zum Tatort zurück. Er stellte sich heraus, dass dieser Mann ebenfalls an dem Imbissstand eingekauft hatte und wohl in Gedanken einfach in das falsche Auto eingestiegen und weggefahren ist. Sein eigenes, bauartgleiches Fahrzeug ließ er vor Ort zurück. Erst als er zu Hause ankam, bemerkte er den Irrtum und kehrte gleich wieder zurück.

So konnten beide Fahrer wieder mit ihren eigenen Fahrzeugen die Weiterfahrt mit ihrem – jetzt vermutlich kalten – Mittagessen antreten.