Kinder- und Jugendhilfeverein spendet 1500 Euro an Schützenverein

Knapp 40 000 Euro hat der Kinder-und Jugendhilfeverein Weißensberg . in den 20 Jahren seines Bestehens mittlerweile gespendet. Das Geld kommt bei jährlich vier Kleiderbasaren mit durchschnittlich 40 Helferinnen und Helfern zusammen. Gespendet wird jeweils an Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden Sigmarszell und Weißensberg. Vorsitzende Monika Brunner (Mitte) überreichte nun mit Kassiererin Anja Hage (links) 1500 Euro an Tobias Thullner (rechts) vom Schützenverein Sigmarszell. Die Sigmarszeller wollen Lichtgewehre anschaffen, mit denen auch Kinder unter zwölf Jahren üben können. Foto: Manu Schlicthling