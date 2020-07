Kinder feiern Erstkommunion in St. Markus

Sieben Kinder der Pfarreiengemeinschaft haben am Sonntag in der Kirche St. Markus in Weißensberg ihre Erstkommunion gefeiert. Das Foto zeigt (von links): Pfarrer Anton, Simon Scholz, Ludwig Breyer, Marlene Roth, Konrad Brunner, Diego Mazzotta, Luis Bogner und Lukas Friedl.