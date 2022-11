Kapelle ist nun der „Allerseligsten Jungfrau und Muttergottes Maria“ geweiht

Die kleine Kapelle am Weißensberger Weiher, ist vor Kurzem der „Allerseligsten Jungfrau und Muttergottes Maria“ geweiht worden. Bis zu dem Zeitpunkt hatte die Kapelle bereits eine bewegende Geschichte hinter sich, heißt es in einem Bericht des Ortsheimatpflegers Wilhelm Locher.

Am 9. Dezember 2021 zerstörte ein umgefallener Baum die kleine Kapelle vollkommen. Es bot sich ein desaströses Bild. Der 168 Jahre alte Dachstuhl der Kapelle wurde zertrümmert. Die gemauerten Wände waren eingestürzt. Wilhelm Locher, Ortsheimatpfleger, beantragte bei der Gemeinde Weißensberg den identischen Wiederaufbau der Kapelle am gleichen Ort. Er bot an, den Wiederaufbau in einem bürgerschaftlichen Engagement mit dem Kulturstammtisch Weißensberg, der Freiwilligen Feuerwehr Weißensberg und ehrenamtlichen Helfern aus der Bürgerschaft vorzunehmen, was der Gemeinderat Weißensberg im Mai 2022 auch einstimmig beschloss.

Ab dem 3. Juni begann der Wiederaufbau. Am 20. August richteten die Zimmerer Markus Kaeß, Franz Stefan Krepold und Josef Weber den Dachstuhl auf, Manfred Schmid führte die Spenglerarbeiten, Ingo Wiese die Dachdeckerarbeiten aus. Helmut Egle und Günther Zenker erledigten die Malerarbeiten und bauten am 13. September den Altar samt Altarkreuz auf. Kurt Schweidler stiftete eine bemalte hölzerne Marienfigur mit Kind und Weltenkugel. Josef Gaal verfasste dazu theologische Überlegungen.

Als am 17. September Bischof Bertram Meier in Weißensberg weilte hielt er bei der Kleinen Kapelle an, segnete die Kapelle und alle Anwesenden, nahm sich Zeit für Gespräche und stieß auch mit einem Schäpsle auf die neue Kapelle an. Er regte auch an, die Kapelle einer oder einem Heiligen zu weihen. Nach dem die Denkschrift von 7. Juni 1854 auf die „Allerseligste Jungfrau und Muttergottes Maria“ Bezug nahm, ist die Kapelle nun ihr zu Ehren geweiht worden.

Festzuhalten ist, dass am Kirchweg bereits 1718 ein Bildstock und 1854 die erste Kapelle gespendet von den Spenderfamilien Markus und Joseph Wilhelm stand. Diese erste Kapelle musste wegen des Ausbaus der Kirchstraße 2001 an den Weißensberger Weiher versetzt werden.

Die Einweihung der neuen Kapelle fand nun am 23. Oktober unter großer Anteilnahme der Bevölkerung – es kamen etwa 130 Personen – statt, mit einem Festgottesdienst an der Kapelle, zelebriert von Pfarrer Anton Latawiez und begleitet vom Musikverein Weißensberg. Danach begaben sich die Gottesdienstbesucher zur Feier ins Feuerwehrhaus. Der Musikverein Weißensberg spielte zum Frühschoppen auf.

Die Wiedererrichtung der kleinen Kapelle am Weißensberger Weiher durch eine bürgerschaftliche Aktion unter der Leitung von Ortsheimatpfleger Wilhelm Locher, großartig unterstützt von Helmut Egle und etwa 30 Helfern, Unterstützern, Spendern und vielen Firmen hat große Freude bereitet und den Zusammenhalt im Dorf gestärkt. Die Gemeinde Weißensberg stellte ein Budget von 25 000 Euro zur Verfügung. Dank der über 350 geleisteten ehrenamtlichen Arbeitsstunden, den großzügigen Sach- und Geldspenden konnten die Baukosten auf rund 8000 Euro gesenkt werden.