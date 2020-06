Kanal in Weißensberg-Rehlings wird saniert

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte sich der Gemeinderat Weißensberg mit den Schäden am Regenwasserkanal, der von Nord nach Süd das Wohngebiet „Im Gärtl“ durchzieht, befasst. In der jüngsten Ratssitzung ging es nun um die Vergabe der Bauarbeiten für die Kanalsanierung, nachdem 15 Unternehmen aufgefordert worden waren, dafür ein Angebot abzugeben. Wie Bürgermeister Hans Kern berichtete, hatten sich aber nur vier Firmen an der Ausschreibung beteiligt.

Günstigster Bieter war die Zwisler GmbH aus Tettnang mit Gesamtkosten in Höhe von gut 109 000 Euro. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dieses Angebot anzunehmen und das Unternehmen mit der Baumaßnahme zu beauftragen. In den genannten Kosten sind die Ingenieurleistungen allerdings noch nicht enthalten. Insgesamt wurde die Kanalsanierung „Im Gärtl“ im laufenden Haushalt der Gemeinde mit 145 000 Euro veranschlagt. Die Bauarbeiten sollen etwa fünf Wochen dauern und noch diesen Sommer, genauer gesagt im Zeitraum Juli bis Anfang September, durchgeführt werden.

In der Dezember-Sitzung hatte Raphael Armbruster von der Zimmermann Ingenieurgesellschaft (Amtzell) berichtet, dass der Regenwasserkanal an einigen Stellen eingebrochen und die Verdolung teilweise auch durch Wurzeleinwuchs blockiert ist. Dies war bei einer Kanalbefahrung mittels Kamera festgestellt worden. Weil aufgrund der „erheblichen Schäden“ die Sanierung nicht über das sogenannte „Inliner-Verfahren“ erfolgen kann, muss nun in offener Bauweise repariert werden. Das heißt, dass der Kanal, der im Wohngebiet mehrere Grundstücke und Gärten durchzieht, aufgegraben werden muss. Daher wurden die Baumaßnahmen vor Kurzem auch mit den betroffenen Eigentümern bei einem Ortstermin ausführlich besprochen. Schließlich müssen deren Grundstücke nach erfolgter Sanierung wiederhergerichtet werden (Oberboden wieder andecken, Ansaat, Zäune et cetera).