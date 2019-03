Ist die Festhalle für den Narrenball untauglich?

Eigentlich sollte der Dirndl- und Lederhosen Ball, der traditionell am Fasnachtssamstag stattfindet, in diesem Jahr wieder in der Festhalle stattfinden. Doch darauf hatte der Veranstalter, der Weißensberger Narrenverein (WNV), zuletzt verzichtet und den Ball kurzerhand in die Halle des Haus des Gastes ins Nachbardorf Sigmarszell-Schlachters verlegt. Zu groß erschien dem Verein das Risiko, für mögliche Schäden in der neu sanierten Festhalle aufkommen zu müssen, was eine Vereinskasse schnell an die Grenzen des finanziell Möglichen bringen kann, wie WNV-Präsidentin Melanie Flax gegenüber der LZ erklärte.

Hatte Flax anfangs noch davon gesprochen, dass man dem WNV seitens der Gemeinde „nicht erlaubt“ habe, diese Veranstaltung in der Festhalle zu machen, wurde dies von Bürgermeister Hans Kern kurze Zeit später korrigiert. Der Verein dürfe sehr wohl die Halle benutzen, müsse sich jedoch wie alle anderen ortsansässigen Vereine an die Auflagen halten, die im sogenannten Benutzervertrag festgehalten sind. Dort heißt es unter anderem: „Werden die Wände oder Decken verschmutzt, beauftragt die Gemeinde eine Fachfirma mit den Malerarbeiten und stellt diese dem Veranstalter in Rechnung.“

Diese Position habe Bürgermeister Kern bei einem zwischenzeitlichen Treffen mit dem WNV-Vorstand nochmals klargemacht, berichtet Flax. Die Halle müsse nach der Veranstaltung „wieder im gleichen Zustand übergeben“ werden. Um dies zu gewährleisten, aber gleichzeitig etwaige Reparaturkosten im Rahmen zu halten, habe der Verein vorgeschlagen, Vorkehrungen zum Schutz der Halle zu treffen. Flax: „Wir hätten beispielsweise die Wände abkleben und mit Folien bzw. Spannplatten schützen können. Das Problem ist nur, wo wollen wir das befestigen. Dazu kommt, dass wir nicht selber streichen dürfen, weil dies von einer Fachfirma gemacht werden soll.“

Dies alles sei im Verein ausführlich diskutiert worden, so die WNV-Präsidentin weiter. Schließlich habe sich der Vorstand „entschlossen, den Narrenball in Schlachters zu veranstalten“ – dies auch aufgrund der „Tatsache, dass die Auflagen bzw. mögliche Reparaturen rein theoretisch und rechnerisch zu einer Nullrunde für den Verein führen könnten“.

Flax abschließend: „Jedoch sind wir wild entschlossen, nächstes Jahr wieder in Weißensberg zu sein. Hierfür werden der Gemeinde von uns diverse Möglichkeiten vorgeschlagen, die Halle innen vor gröberen Verunreinigungen zu schützen.“