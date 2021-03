Internationale Auszeichnung für den GC Bodensee Weissensberg

Seit Januar ist es offiziell: Ab sofort darf der GC Bodensee Weissensberg (GCBW) das Qualitätssiegel „The Leading Golf Courses“ und „World of Leading Golf“ tragen. Der GCBW gehört damit zu einem Kreis von exklusiven und international bekannten Golfclubs, wie zum Beispiel Adamstal in Österreich, oder Bad Ragaz in der Schweiz, heißt es in der Pressemitteilung des GCBW. Für die besten Plätze im internationalen Vergleichgebe es demnach ein anerkanntes Qualitätszertifikat. Ausgehend von einem Fragenkatalog, mit mehr als 100 Detailfragen, bewerten geschulte, anonyme Mystery-Tester unterschiedliche Qualitätskriterien wie Platz- oder Servicequalität. Nur wenn ein Platz diesen Kriterien entspricht, bekommt er das Gütesiegel „The Leading Courses“. Seit längerer Zeit war es ein Ziel und das Bestreben des verantwortlichen Vorstands, den GCBW zu einem Leading Course zu entwickeln. Seit mehr als sechs Jahren wurde unter der Leitung von Präsident Benno Kienreich an dieser Zertifizierung gearbeitet. Der Platz und die gesamte Infrastruktur mit dem Golfhotel wurde modernisiert und es wurden rund 1,5 Millionen Euro in die Modernisierung investiert.