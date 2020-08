„Ich hätte sehr gerne weitergemacht“

Knapper geht es wohl kaum: Eine einzige Stimme hat Uwe Thalheimer bei der Gemeinderatswahl im Frühjahr für seine Wiederwahl gefehlt, denn statt 921 erhielt er „nur“ 920 Stimmen von den Weißensberger Wählern. Damit steht er an erster Stelle von insgesamt sechs Listennachfolgern, ist also Ersatzmann Nummer eins für die Freie Wählerschaft Weißensberg (FWW). Demnach ist es durchaus möglich, dass er innerhalb der nächsten sechs Jahre noch nachrücken wird – schließlich war dies in der vergangenen Legislaturperiode im Weißensberger Rat gleich mehrmals der Fall. Nicht zuletzt auch Bürgermeister Hans Kern hat Thalheimers Ausscheiden aus dem Gemeinderat „sehr bedauert“, wie er unmittelbar nach der Wahl in einem Brief an die Gemeinde schrieb.

Im Jahr 2003 war Thalheimer von Esslingen nach Weißensberg gezogen. Schon in den Neunzigerjahren hatte er immer wieder die Gemeinde besucht, nicht nur weil hier seine Eltern wohnen, sondern weil er sich hier niederlassen und beruflich verändern wollte. Zunächst hatte der heute 57-Jährige seinen Meister im Fahrzeug- und Karosseriebau gemacht, bevor er in seinen jetzigen Beruf als Kfz-Sachverständiger wechselte. „2004 habe ich meine Frau kennen gelernt, zwei Jahre später bin ich Papa geworden“, erzählt Thalheimer im Gespräch mit der LZ. Längst sei er in der Gemeinde „angekommen“, habe nicht nur eine Familie gegründet, sondern hier auch gebaut.

„Von Anfang an hatte ich den Gedanken, nicht nur hier zu leben, sondern auch etwas für die Gemeinde zu tun“, sagt Thalheimer. So trat er 2006 nicht nur der Freiwilligen Feuerwehr Weißensberg bei, sondern begann auch, sich seit 2008 politisch, sprich in der Freien Wählerschaft, zu engagieren. Als deren Kandidat war er schließlich 2014 in den 15-köpfigen Gemeinderat gewählt worden. Dort war er alsbald nicht nur im Bauausschuss aktiv, sondern auch in den Aufsichtsgremien von Abwasserverband und Kommunalunternehmen vertreten.

Sechs Jahre Gemeinderat, das sei eine „äußerst erfahrungsreiche“ Zeit gewesen, meint Thalheimer im Rückblick. Die Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderats sei insgesamt sehr gut gewesen, wobei die eigene Fraktion gar nicht so im Vordergrund gestanden habe. Wichtig war ihm auch der Austausch untereinander, denn nicht selten sei man über Fraktionsgrenzen hinweg „auf gleicher Wellenlänge“ gewesen. Verbindungen gebe es bis heute auch im privaten Bereich, so Thalheimer. Als leidenschaftlicher Motorradfahrer und Anhänger von Motocross-Rennen teile er dieses Hobby mit Gemeinderatsmitglied Max Vogler (Freie Bürger). Und beim Mountainbiken sei es wiederum Volker Heinrich (ebenfalls Freie Bürger), mit dem er hin und wieder in der Natur unterwegs ist.

Natürlich habe er auch Höhen und Tiefen in seiner kommunalen Arbeit erlebt, fährt Thalheimer fort. Zu den Höhepunkten zähle für ihn die Beschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF 20, angefangen von der Ausschreibung über die ganze Vorarbeit bis hin zur Auslieferung, aber auch weil es „technisch sehr interessant“ gewesen sei. Auch der Umbau der Festhalle und die Neugestaltung des umliegenden Areals habe ihn sehr beeindruckt und werde ihm immer in Erinnerung bleiben. Nicht nur die neue Dorfmitte mit Spielplatz, auch der Edeka-Markt und der geplante Bahnhalt seien Projekte, die ihm besonders am Herzen liegen. Thalheimer: „Ebenso wie das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sind dies doch alles elementare Dinge im dörflichen Leben. Im Großen etwas tun für die Bürger – das schafft Transparenz und Bürgernähe.“

Die andere Seite der Gemeinderatsarbeit habe er selbstverständlich auch kennen gelernt, erzählt Thalheimer weiter. Wie im richtigen Leben sei es „zuweilen ernüchternd“, wenn man sich mit seiner Position nicht durchsetzen kann und am Ende in der Gruppe eingliedern soll. „Unterschiedliche Meinungen, die im Rat zum Tragen kommen, oft von ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten geäußert – da muss man manchmal ganz schön auf die Zunge beißen.“ Als Beispiel nennt Thalheimer die „leidige Diskussion über die Anhebung der Getränkepreise in der Festhalle, bei der es damals lediglich um ein paar Cent ging“.

Insgesamt zieht Thalheimer aber ganz klar eine positive Bilanz aus seiner sechsjährigen Amtszeit: „Ich habe viel Zeit investiert, bin aber auch zufrieden mit dem, was ich gemeinsam mit anderen geleistet habe – wir haben etwas erreicht und das Ergebnis kann sich sehen lassen.“ Gleichzeitig betont er, dass er während seiner Tätigkeit im Gemeinderat „nie aus Eigennutz“ gehandelt habe. Für ihn sei es alles in allem eine schöne Zeit gewesen, sagt Thalheimer und fügt abschließend hinzu: „Ich hätte sehr gerne weitergemacht.“