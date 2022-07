Hunderte Luftballone: Weißensberger Kinder sorgen für besonderen Anblick - MIT VIELEN FOTOS

Trotz oder gerade wegen der Krisen in diesen Zeiten: Nach zwei Jahren konnte das Weißensberger Kinderfest endlich wieder stattfinden. Groß war die Freude nicht nur bei den Kindern, sondern bei allen Familien im Dorf, dass sie nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder feiern konnten. Die Kinder sorgten bei dem Fest für einen ganz besonderen Anblick.

Vor allem die Kleinen hatten schon seit Wochen dem großen Ereignis entgegengefiebert. Als dann am Sonntag früh um sechs in den Weißensberger Ortsteilen die Schalmeien zum Weckruf erklangen, war allen klar: Heute ist Kinderfest! Nach dem traditionellen Gottesdienst in der Kirche St. Markus startete der prachtvolle Umzug von der Schulstraße durchs Dorf und wieder zurück zum Festplatz an der Festhalle, wo Bürgermeister Hans Kern das Kinderfest eröffnete.

Blumenkränze und Dirndl sind die Markenzeichen des Kinderfestes. (Foto: Ulrich Stock)

Bürgermeister Hans Kern, Mitglieder von Gemeinderat und Kinderfestausschuss führen den Festumzug an. (Foto: Ulrich Stock)

In seiner Rede stellte Kern klar, dass trotz großer Probleme wie Krieg in der Ukraine oder den Auswirkungen des Klimawandels ein Fest wie das Kinderfest „nicht nur gefeiert werden darf, sondern geradezu gefeiert werden muss – als positives Zeichen für eine gute Zukunft“. Dafür stehe, so der Bürgermeister weiter, auch der Umbau und die Erweiterung der Kita, mit der die Gemeinde rund 3,2 Millionen Euro „in die Zukunft unserer Kinder investiert“.

„Seid laut, spielt mit“

Daniela Wagner, die Vorsitzende des Kinderfestausschusses, die mit ihrem Team die Großveranstaltung über Wochen und Monate hinweg vorbereitet hatte, brachte in wenigen Sätzen ihre „große Freude“ zum Ausdruck, dass das Weißensberger Traditionsfest nach zweijähriger zwangsbedingter Pause „nun endlich wieder in gewohnter Weise stattfinden kann“.

Können den Start des Luftballon-Wettbewerbs kaum mehr erwarten: Mädchen der Weißensberger Schule mit Rektorin Sonja Albersmann-Neher (rechts im Bild) (Foto: Ulrich Stock)

Zwei Schülerinnen zeigen stolz ihren blumengeschmückten Haarkranz und ihr Kinderfestkleid. (Foto: Ulrich Stock)

Ähnlich lautete auch ein Vers im Kinderfestgedicht, das wiederum von Wolfgang Sutter verfasst und von vier Mädchen der Weißensberger Grundschule vorgetragen wurde: „Schaut nur her, was ihr wegen Corona versäumt! Doch jetzt könnt ihr es genießen. Es ist euer Fest. Seid laut, spielt mit und lasst es euch durch nichts verdrießen!“

Nach dem Gedichtvortrag sangen Kinder und Gäste gemeinsam das Kinderfestlied „Weißensberg ist unsere Heimat, Weißensberg du schöner Ort.“ Danach endete die offizielle Eröffnung mit dem Start des Luftballon-Wettbewerbs. Die Kinder schickten Hunderte bunter Luftballone auf die Reise und ließen sie langsam in den knallblauen Himmel emporsteigen – und hofften dabei sicherlich, dass das Kinderfest jetzt wieder jedes Jahr stattfinden kann.