Hemdglonker-Umzug, Kinderball und Rathaussturm

Mit dem gumpigen Donnerstag beginnt auch in Weißensberg die Hochphase der närrischen Zeit. Dann werden am Vormittag mit lautstarker Unterstützung der Schalmeien alle Kindergartenkinder von ihrer Mühsal und ihren Betreuerinnen befreit.

Närrisch pünktlich startet heute um 18:16 Uhr der Hemdglonker-Umzug an der Festhalle. Vom Kleinkind bis zur Oma gilt für alle: „Nei ins „Glonkerhäs“, scheppere, kläppere und fröhlich mitmache. Besonders die Kinder und Jugendlichen sind gefragt, denn sie sind die Gründer dieses Umzugs. Fand doch der aller erste Hemdglonker-Umzug 1879 in Konstanz statt. Schüler in weißen Nachthemden und Zipfelmützen, ausgerüstet mit Kochdeckeln, Töpfen und Kochlöffeln zogen mit Ohren betäubendem Lärm vor die Wohnungen ihrer Lehrer und hielten ihnen ihre Schrulligkeiten vor.

Erstes „Glonkerziel“ ist der Pfarrhof. Dort wird der Spitalmeister des Heilig-Geist-Spital zu Lindau, Klaus Höhne, von Pfarrer Franz Walden den Jahres-Amtseid als Pfarrherr auf St. Markus einfordern. Diese Jahrhunderte alte Tradition ist in den „Hospital Lindauischen Ordnungen und Instructiones“ festgehalten.

Nach dem Stellen des Narrenbaumes – er dient bis Fasnachtsdienstag als Faustpfand – geht es gemeinsam zur Festhalle, wo die Weihergeister zum Hemdglonker-Ball einladen.

Der rußige Freitag ist der Kindertag in Weißensberg. Unter dem Motto „Willkommen im Zauberwald“ spielen und tanzen ab 15 Uhr alle Kinder mit den Weihergeistern in der Festhalle beim Kinderball. Die Weißensberger Schalmeien und die Kindertanzgruppe der Weihergeister kümmern sich um das Animationsprogramm, einschließlich der Preisverteilung vom letztjährigen Kinderfest-Luftballon-Wettbewerb.

Am Abend stürmt der Weißensberger Narrenverein ab 19 Uhr das Rathaus und stellte den Narrenbaum auf. Anschließend wird am Narrenheim die Absetzungserklärung verlesen.

Am Samstag veranstaltet der Weißensberger Narrenverein ab 20 Uhr in der Festhalle einen Ball unter dem Motto „Dirndl und Lederhose trifft auf Lack und Leder“. Einlass ist ab 19 Uhr, Eintritt ist ab 16 Jahren. Die Eschbach-Buam unterhalten mit Live-Musik.

Am Sonntag feiert Pfarrer Franz Walden ab 10:30 Uhr den fasnächtlichen Familiengottesdienst, den die Weihergeister mitgestalten und der musikalisch vom Fasnet-Projekt-Chor Masithi-Weihergeister umrahmt wird.

Am Faschingsdienstag findet in der Weißensberger Festhalle ab 19.11 Uhr ein Regionen-Kehraus statt, zu dem alle Zünfte aus der Region eingeladen sind. Die Showtanzgruppe der Lindauer Narrenzunft und der Trommlerzug Lindau-Aeschach treten auf.

Am Aschermittwoch schließlich treffen sich alle Narren vor dem Wortgottesdienst um 18:12 Uhr zur Geldbeutelwäsche am Brunnen bei der Kirche St Markus. Den Abschluss bildet das gemeinsame Kässpätzle-Essen in der Festhalle. (lz)