Heißgelaufene Bremsen eines Bootsanhängers rufen Feuerwehr Weißensberg nach Rothkreuz

Heiß gelaufene Bremsen an einem Bootsanhänger und in der Folge ein geplatzter Reifen haben die Feuerwehr Weißensberg am Dienstagvormittag nach Rothkreuz gerufen.

Die qualmenden Bremsen konnten von der Feuerwehr schnell mit Wasser heruntergekühlt werden. Ob an der Motoryacht selbst auch ein Schaden entstand, muss noch abgeklärt werden.

Durch den Feuerwehreinsatz kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt, da zur Sicherheit der Einsatzkräfte die Fahrbahn vorübergehend halbseitig gesperrt werden musste. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden dürfte sich in überschaubarem Maß halten.