Heißer Wettstreit um die Platzierungen

Am vergangenen Wochenende wurden beim Schützenverein Weißensberg die Sieger des Bürgerschießens geehrt. Es bildeten 233 Teilnehmer 53 Mannschaften, bestehend aus je vier Mitgliedern von Vereinen, Firmen, Freunden, Familien. Insgesamt wurden 19 390 Wertungsschüsse abgegeben. Wieder einmal gab es einen heißen Wettstreit um die besten Platzierungen. So geht es ja nicht nur um die Ehre in der Mannschaft, sondern auch um die begehrten Einzelwertungen. Besonders gerne möchte jeder die sogenannte Blattlwertung für sich entscheiden. Es kamen letztendlich folgende Ergebnisse zustande: Mannschaftswertung: 1. und Gewinner des Wanderpokals: Feuerwehr-1, 395 Ringe (Peter und Stefan Ganal, Markus Schäfler, Simon Straßer); 2. Tecnotron-Vertrieb, 387 Ringe (Steffen und Stefanie Rocke, Angelika Prinz, Peter Wipper); 3. Die Zauberer 386 Ringe (Jochen und Jenny Dreher, Elmar und Christian Heinrich);

Beste Damen-Mannschaft und Gewinner des Wanderpokals Damen: Zufallstreffer, 379 Ringe (Michaela Schäfler, Steffi Gabriel, Hannelore Bernhard, Laura Berger); Beste Jugendmannschaft: Weihergeister-Kuhlen Chicas, 352 Ringe (Jennifer und Laura Juretzko-Weishaupt, Lisa Glaser, Maxima Krebs); Blattl-Wertung: 1. Jochen Dreher 5,6 Teiler, 2. Ludwig Holzmann 6,3 Teiler, 3. Björn Patzer 6,8 Teiler;

Die Einzelwertungen gewannen: Jugend: 1. Jenny Dreher, 98 Ringe; 2. Fabienne Meier, 95 Ringe; 3. Andreas Neuhoff, 94 Ringe; Damen: 1. Karina Ruck, 99 Ringe; 2. Stefanie Rocke, 98 Ringe; 3. Sabine Rank-Nussbaum, 98 Ringe; Herren: 1. Leo Sauheitl, 99 Ringe; 2. Markus Schäfler, 99 Ringe; 3. Gunter Gabriel, 99 Ringe; Senioren: 1. Erich Gleffe, 98 Ringe; 2. Johann Lanz, 97 Ringe; 3. Franz Steib, 96 Ringe;

Preise gab es auch für die Meistbeteiligung. Hier stellten die Weihergeister und der Musikverein jeweils sieben Mannschaften, Feuerwehr, Kinder- und Jugendhilfeverein und Fa. tecnotron jeweils fünf Mannschaften.

Bereits am 25. Februar fand ein Kinder-Bürgerschießen mit dem Lichtgewehr für die ganz jungen Schießbegeisterten zwischen sechs und elf Jahren statt. Hier gewann Michelle Rocke mit 87,20 Ringen, vor Flora Lindenmüller (86,70) und Julian Kipp (80,80).