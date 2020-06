Hans Kern löst Jörg Agthe als Vorsitzender des Schulverbands ab

Hans Kern ist neuer Vorsitzender des Schulverbands Sigmarszell-Weißensberg. Mit dieser Wahl hat der sechsköpfige Verbandsrat turnusgemäß Jörg Agthe als bisherigen Vorsitzenden verabschiedet und den Weißensberger Rathauschef zum Chef der Schulgemeinschaft gemacht. Als dessen Stellvertreter wählte das Gremium wiederum den Sigmarszeller Bürgermeister.

Es ist weder eine große Sache gewesen noch sind der Wahl irgendwelche Diskussionen vorangegangen. Vielmehr hat der Verbandsrat den turnusgemäßen Wechsel seines Vorsitzenden fortgesetzt und Hans Kern an dessen Spitze gewählt.

Die kommenden sechs Jahre wird also der Weißensberger Bürgermeister für die Geschicke jener Grundschule zuständig sein, die die beiden Gemeinden Sigmarszell und Weißensberg gemeinsam unterhalten.

„Wir haben gut zusammengearbeitet und wir haben einiges bewegen können“, resümierte der bisherige Vorsitzende, bevor das Gremium auf seiner konstituierenden Sitzung zur geheimen Wahl schritt. In seiner kurzen Abschiedsrede nannte Jörg Agthe als Beispiele des Geleisteten der vergangenen sechs Jahre den zweiten Abschnitt der Schuldachsanierung, das Farbkonzept der Schule, die eigene Homepage, die Ausstattung der Klassen zu digitalen Klassenzimmer, die dazu nötige Breitbanderschließung der Schule und die Sanierung sämtlicher Bubentoiletten. „Die Zeit hat sich gelohnt“, befand Agthe und erzählte, dass er während seiner Amtsperiode drei Rektorinnen erlebt habe. „Jede hatte ihre eigenen Stärken“. Die Stärke von Sonja Albersmann-Neher, als die „Neue“, sei: „Sie ist eine sehr menschliche.“ Dass der Verbandsvorsitz bei seinem Nachfolger Hans Kern in guten Händen sei, davon war Jörg Agthe überzeugt. Immerhin gebe es immer etwas zu organisieren und in diesen Corona-Zeiten sei dies stets mit vielen Herausforderungen verbunden. So auch aktuell beim Schülertransport, den es neu zu organisieren gilt. Denn wenn nach den Pfingstferien wieder mehr Schüler zur Schule gehen dürfen, muss auch in den Schulbussen die Corona-Sicherheitsregelungen eingehalten werden. Damit die Busse deshalb nicht zu voll würden, sei geplant zwei Busse parallel fahren zu lassen, erklärte Agthe und berichtete, dass die RBA dem Schulverband bereits zugesagt habe, dafür einen symbolischen Mehrbetrag von höchstens 200 Euro zu verlangen.

„So geht ein gutes Miteinander“, freute sich Jörg Agthe, bevor er den vier Verbandsräten Hans Kern als seinen Nachfolger ans Herz legte. Der Weißensberger Bürgermeister war von 2008 bis 2014 Vorsitzender gewesen und hat deshalb Erfahrung in diesem Amt.

Nachdem die Räte ihn einstimmig gewählt hatten beschied der neue Vorsitzender seinem Vorgänger gute Arbeit geleistet zu haben und sagte: „Er brannte mit Herzblut für diese Schule.“

Aber völlig ohne die Schule wird Jörg Agthe in Zukunft nicht sein. Schließlich wählte das Gremium ihn zum Stellvertreter des Vorsitzenden des Schulverbands.