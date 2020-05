Hans Kern bleibt völlig überraschend Vorsitzender der VG

Eigentlich wäre Hergensweiler und somit Wolfgang Strohmaier, an der Reihe gewesen, den Vorsitz der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell (VG) für die nächsten sechs Jahre zu übernehmen. Doch während der konstituierenden Sitzung kam alles anders als gedacht. Denn nicht nur Strohmaier als Bürgermeister von Hergensweiler hatte sich zur Wahl gestellt, auch der Weißensberger Bürgermeister und bisherige Vorsitzende, Hans Kern, kandidierte. Am Ende wählte die Mehrheit des elfköpfigen Gremiums Kern zum Vorsitzenden.

Die Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell besteht aus den Gemeinden Hergensweiler, Sigmarszell und Weißensberg. Da die drei Mitgliedsgemeinden den Posten des Vorsitzenden normalerweise nach einem Rotationsprinzip besetzen, wäre eigentlich an Wolfgang Strohmaier an der Reihe gewesen. Eigentlich.

Nachdem Hans Kern als bisheriger Vorsitzender die konstituierende Sitzung eröffnet hatte, und die Mitglieder als erste Tat der neuen Legislaturperiode beschlossen hatten, dass – wie gehabt – ein Vorsitzender und zwei Stellvertreter der VG vorstehen sollen, schlug Christian Heiling plötzlich Hans Kern vor. „Die Amtsführung der letzten sechs Jahre war vorbildlich“, begründete das Verbandsmitglied aus Weißensberg seine Entscheidung und ergänzte: „Es stehen große Anstrengungen in der VG an. Deswegen ist hier eine gute Einarbeitung und eine gute Führung nötig.“ Nach diesem Vorstoß meldete sich Constanze Heim zu Wort und sagte: „Ich schlage unseren Bürgermeister Wolfgang Strohmaier vor, weil nach dem jetzigen Turnus Hergensweiler dran wäre.“ Daraufhin plädierte Jörg Agthe dafür, dass sich Kern und Stohmaier erst einmal vorstellen sollten – auch der neuen Mitglieder wegen.

Abgesehen davon, dass beide Kandidaten auf eine ungefähr vergleichbare Verwaltungslaufbahn im Landratsamt Lindau zurückblicken können, ist Kern bereits seit zwölf Jahren Bürgermeister von Weißensberg und Strohmaier seit sechs Jahren Bürgermeister von Hergensweiler. Kern betonte, dass er sich erneut für den Vorsitz bewerbe, weil er sich bereits dafür bewährt habe. Erst kürzlich habe ihm die Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes bescheinigt, dass er diese Aufgabe auch unter den schwierigen Bedingungen von zahlreichen Personalwechseln bestens gemeistert habe. Zudem sei es sein Verdienst, dass die VG in Zeiten des allgemeinen Personalmangels über sehr gutes Personal verfüge, das es zu halten gelte.

Auch für die nächsten sechs Jahre sei die VG mit diversen Herausforderungen konfrontiert, für die es Erfahrung bedarf. So müsse dringend die räumliche Situation in der Verwaltung entschärft werden. Konkrete Entscheidungen, ob dazu entweder der Sitzungssaal umgenutzt werden solle oder ob ein Anbau nötig sei, stünden demnächst an, ebenso Personalentscheidungen. Derzeit sei die Situation so, dass sich die Verwaltungen gegenseitig die Mitarbeiter abwerben würden, so Kern.

In seiner Rede sagte Strohmaier, dass er mit „tränenden Augen“ die Personalfluktuation“ mitansehe. Im Sommer gehe wieder eine sehr gute Mitarbeiterin, was ihm Sorge bereite. Denn, „an irgendwas muss das ja liegen“. Er wisse, dass in Teilen des Personals „eine ungute Stimmung“ herrsche. Hier gelte es wieder Vertrauen zu schaffen. Zudem sei jüngst wieder eine Personalentscheidung gefallen, die er „so nicht mitgetragen habe“, was letztendlich zu Lasten von Sigmarszell und Hergensweiler ginge. Zudem forderte er ein Personalentwicklungskonzept und kritisierte, dass sehr gute Führungskräfte hunderte Überstunden mit sich herumschleppten. „Da muss eine Lösung her.“ Grundsätzlich plädierte Strohmaier für eine konstruktive Zusammenarbeit: „Wir sind eine Verwaltungsgemeinschaft und sollten als Team zusammen halten.“

Kern reagierte verärgert auf Strohmaiers Rede, weil er sich persönlich angegriffen fühlte, was Strohmaier verneinte. Kern erklärte, dass Strohmaier den Eindruck vermittle, dass er selbst m Weggang der Mitarbeiterin Schuld sei. Dies wies er jedoch vehement zurück und erklärte, dass er in einer öffentlichen Sitzung nicht über die Gründe sprechen dürfe und sich somit nicht rechtfertigen könne. Allerdings verriet er im Gespräch mit der LZ, dass die Mitarbeiterin von einer anderen Gemeinde im Landkreis abgeworben worden sei. Dort bekomme sie ein höheres Gehalt, weil sie dort auch eine Stelle mit einem anderen Profil übernehme. Eine solche Stelle existiere in der VG nicht, weshalb die VG auch nicht konkurrieren könne.

Am Ende des Schlagabtausches wählte die Gemeinschaftsversammlung in geheimer Wahl mit sieben zu vier Stimmen Kern zum Vorsitzenden. Und das, obwohl Strohmaier die Symbolhaftigkeit der Wahl betont und darauf hingewiesen hatte, dass von den insgesamt sieben bisherigen VG-Vorsitzenden drei aus Weißensberg, drei aus Sigmarszell und nur einer aus Hergensweiler gekommen sei.

Ebenfalls in geheimer Wahl wählten die Mitglieder mit acht zu drei Stimmen Strohmaier zum ersten Stellvertreter und Agthe einstimmig zum zweiten Stellvertreter. Darüber hinaus beschlossen die Mitglieder, das Sitzungsgeld von 30 Euro auf 40 Euro zu erhöhen. Als Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses bestellte das Gremium Theresia Gsell, sein Stellvertreter ist Christian Herling.