Handwerksgruppe erhöht die Wasserpreise

– Die Verbrauchsgebühr für Wasser steigt ab 1. Januar 2010 im Verbandsgebiet der Handwerksgruppe von 1,35 Euro pro Kubikmeter um knapp drei Prozent auf 1,39 Euro. Darüber hinaus hat die Versammlung beschlossen, den Zweckverband um Teile der Gemeinde Hergatz zu erweitern.

Von unserem Mitarbeiter

Erich Nyffenegger

Gleich zwei wichtige Änderungen treten mit dem Jahreswechsel in Kraft: Das Wasser wird teurer und der Zweckverband größer. Die Verbandsversammlung im Weißensberger Rathaus hat aufgrund der roten Zahlen aus den Vorjahren neue Tarife beschlossen. Vorsitzender Hans Kern, zugleich Bürgermeister von Weißensberg, stellte den Verbandsvertretern die Preiserhöhung um vier Cent pro Kubikmeter Wasser vor. Die Erhöhung gehe auf ein Gutachten des Kommunalen Prüfungsverbands zurück, der üblicherweise entsprechende Obergrenzen berechne. Den Grund, warum es in Vorjahren überhaupt zu hohen Verlusten gekommen war, erklärte die Verbandsspitze mit hohen Abschreibungen auf staatliche Zuschüsse – lange Zeit habe niemand gewusst, dass Zuschüsse überhaupt abgeschrieben werden müssen und auf diese Weise die Bilanz belasten können.

Der Beitritt von Hergatz zum Zweckverband war ebenso Gegenstand eines Beschlusses, wobei schon vor einigen Monaten klar war, dass die Mitgliedsgemeinden Sigmarszell, Weißensberg, Hergensweiler und Lindau Hergatz aufnehmen – somit war der Beschluss reine Formsache. Bereits seit dem Jahr 2000 trinkt Hergatz das Wasser der Handwerksgruppe, hat aber das Leitungsnetz selbst verwaltet.

Zum ersten Mal überhaupt hat die Wasserversorgung Handwerksgruppe über eine Geschäftsordnung abgestimmt – bis jetzt hat es schlicht keine gegeben. Ein wichtiger Punkt war der Haushaltsplan für das Jahr 2010: In dieser Vorschau rechnet der Verband mit einem Minus von knapp 11.000 Euro. Warum also die Gebühren nicht so erhöhen, dass am Schluss kein Verlust mehr steht? „Die Gebührenerhöhung hat der Prüfungsverband auf Sicht von drei Jahren berechnet“, sagt Hans Kern. Wenn etwa im kommenden Jahr mit einem Verlust gerechnet werde, könne dieser mit positiven Ergebnissen der beiden Folgejahre ausgeglichen werden. „Wir wollen eine Überdeckung vermeiden.“

Die hohe Zinslast aus Krediten war auch ein Thema, wobei Hans Kern Linderung in Aussicht stellte: „Viele Kredite wurden mit einer sehr geringen Tilgung von nur einem Prozent pro Jahr abgeschlossen“, wundert sich der Verbandsvorsitzende. Das sei viel zu wenig – bestimmte Kredite seien schon auf zwei Prozent umgestellt worden, weitere sollen folgen. Insgesamt strebe man Tilgungsraten in Höhe von vier Prozent an.

Ein Verbandsvertreter äußerte sich erfreut über die voraussichtlich sinkenden Personalkosten im kommenden Jahr. Hans Kern erklärte die geringeren Kosten mit Altersteilzeitregelungen. Die Handwerksgruppe beschäftigt sieben Mitarbeiter. Einer nahm seinen Hut und wurde unter dem Applaus der Verbandsversammlung nach 19 Jahren in den Ruhestand verabschiedet: Arthur Wetzel freute sich über ein Geschenk aus den Händen des Bürgermeisters. (loe)