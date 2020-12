Grundschule Weißensberg bekommt neue Brandschutzdecke

Die Digitalisierung der Weißensberger Grundschule und ihre Ausstattung mit einem Amokschutz zieht noch mehr als nur die Anschaffung von Computern oder dem Anschluss an das Glasfasernetz mit sich. Vielmehr braucht es jetzt auch eine neue Brandschutzdecke. Zumindest in den Fluren. Deshalb hat der Schulverband Sigmarszell-Weißensberg auf seiner jüngsten Sitzung dafür gestimmt, 370 000 Euro in den Haushalt des kommenden Jahres einzustellen.

Mit dem Kauf von ein paar Tablets ist es nicht getan. Vielmehr machen die Digitalisierung und der geplante Amokschutz für die Grundschule Weißensberg es notwendig, dass der Schulverband Sigmarszell-Weißensberg auch die Brandschutzdecken austauscht. Doch dazu ist das Gremium gerne bereit. Zumindest haben sich die Räte dafür ausgesprochen in den Haushalt des kommenden Jahres die dafür nötigen 370 000 Euro einzustellen.

Zuvor hatte der Sigmarszeller Architekt Christian Auerbach dem Gremium über das Ergebnis seiner Recherche informiert und erklärt, dass Kabel in den Raum hinein verlegt werden müssten. Das Problem dabei sei, dass der Bestandsschutz für den Brandschutz zusammenfalle, sobald nur ein einziges Kabel durch die Decke geführt werde. Die Alternative seien freilich „abgeschottete Kabelkanäle“ auf den Wänden, wodurch die Decken unberührt blieben. Ein Kostenvergleich habe jedoch ergeben, dass eine neue Brandschutzdecke und Brandschutzkanäle ungefähr gleich teuer seien. Die Deckenlösung habe aber den kostensparenden Vorteil, dass die bereits in der jetzigen Decke liegenden Kabel darin verbleiben könnten und nicht ausgetauscht werden müssten. Auerbach rechnet pro Quadratmeter Decke mit 300 Euro. Dabei handelt es sich um die teuerste Lösung, nämlich um eine feuerhemmende F3-Metall-Akkustik-Decke. Mitenthalten in dem Quadratmeterpreis sei auch die Entsorgung der alten und die Montage der neuen Decke.

Hinzu kämen allerdings noch Kosten für Beleuchtung, Kamera, Türsprechanlage, Wlan-Access-Points und die Umrüstung der Eingangstür. Insgesamt rechnet der Architekt also mit Kosten von 370 000 Euro. Um jedes Klassenzimmer mit Internet auszustatten, müssen Kabel in jeden Raum verlegt werden. Weil dafür jedoch die Decke durchbohrt werden muss, geht der Bestandsschutz für den Brandschutz verloren.