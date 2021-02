Grünes Licht für Brecheranlage im Gewerbegebiet Schwatzen

Die Pläne der Kiesgesellschaft Westallgäu mbH (Hergensweiler), im Gewerbegebiet Schwatzen eine Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von Bau- und Abbruchabfällen (Bauschuttaufbereitungsanlage) errichten zu wollen, waren schon Ende Mai 2020 im Weißensberger Gemeinderat ein heißes Thema. Durch den Betrieb der Anlage müsse man mit entsprechender Lärmbelästigung und einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch Lkw-Transporte rechnen, ließ damals Bürgermeister Hans Kern verlauten. Jüngst musste sich der Rat erneut mit dem Vorhaben befassen – allerdings nicht mehr in Form einer Voranfrage, sondern als konkreten Antrag auf „immissionsschutzrechtliche Genehmigung“ für Bau und Betrieb einer solchen Anlage.

Wie es im Antrag der Kiesgesellschaft von Anfang Oktober weiter heißt, handelt es sich um eine „Anlage für die zeitweilige Lagerung und Behandlung von nicht gefährlichen Abfällen“ – kurzum um eine Baustoff-Recycling-Anlage, die auf dem Areal der Tiefbaufirma Baller im Gewerbegebiet Schwatzen errichtet und betrieben werden soll. Konkret geht es um Materialien wie Bauschutt, Boden und Asphalt, die dort angenommen, zwischengelagert und mittels Brech- und Siebanlage aufbereitet werden, und zwar bis zu 1000 Tonnen am Tag beziehungsweise 50 000 Tonnen im Jahr. Ebenso soll Altholz zwischengelagert und behandelt werden – bis zu 10 000 Tonnen im Jahr.

Anfang Dezember ergänzte die Kiesgesellschaft ihren Antrag um eine Halle mit einer Grundfläche von rund 35 auf 31 Meter und einer Firsthöhe von knapp 13 Meter, in welcher die Materialien behandelt und aufbereitet werden sollen. Aufgrund weiterer Vorgaben im Rahmen des Arbeitsschutzes wurde der Antrag kurze Zeit später noch einmal geändert – für die Brech- und Siebanlage sollen nun andere Maschinen zum Einsatz kommen.

Bürgermeister Kern, den nicht nur die Brecheranlage selbst, sondern auch die damit verbundenen Lastwagenfahrten stören, wollte mit Hilfe einer Veränderungssperre und einer Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Schwatzen“ das Projekt um jeden Preis verhindern. Um seine Position zu untermauern, dass der Antrag der Betreibergesellschaft möglicherweise den Nutzungsvorgaben widerspricht, hatte er eigens einen Fachanwalt aus München beauftragt, dies zu prüfen und die Argumente in der Sitzung vorzustellen.

Es sei „zweifelhaft, ob das Vorhaben – auch in seiner letzten Fassung mit Einhausung – nach der Art der baulichen Nutzung nach der aktuellen Fassung des Bebauungsplans bauplanungsrechtlich zulässig ist“, so die zentrale Aussage. Brecheranlagen seien dort in Schwatzen zwar ausnahmsweise erlaubt, wenn sie vollständig eingehaust sind. Grundvoraussetzung für die Zulässigkeit einer Anlage in einem Gewerbegebiet bleibe jedoch, dass die Anlage nicht so „erheblich belästigend" sein darf, dass sie eigentlich nur in einem Industriegebiet verwirklicht werden dürfte.

Bei der anschließenden Diskussion im Rat ging es weniger um die Lärmemissionen der Brecheranlage, da diese durch die Platzierung der Maschinen innerhalb der Halle deutlich geringer als im Freien ausfallen sollten. Stattdessen gab es gegensätzliche Ansichten im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen. Denn es sei mit rund 28 Lkw-Fahrten pro Tag zu rechnen, hieß es. Diese sollen nach Angaben der Antragsteller „hauptsächlich über die Autobahn aus Richtung Lindau“ erfolgen.

Dieser Aussage wollten der Bürgermeister und einige Gemeinderäte allerdings nicht so recht glauben. Sie vermuten vielmehr, dass die Lastwagen überwiegend durch den ohnehin schon stark vom Verkehr belasteten Ortsteil Rothkreuz fahren werden. Wörtlich sagte Kern: „Wofür haben wir sechsstellige Summen investiert, um dort Flüsterasphalt und Querungshilfen einzubauen, ebenso bei den Lärmschutzwällen in Schwatzen und Lampertsweiler, wie von den Bürgerinnen und Bürgern einst gefordert?“

Dem entgegnete Christian Heiling (Freie Wählerschaft), dass vom Betrieb der Anlage die „Wohnbebauung kaum betroffen“ sei und dies die Bürger in Schwatzen nicht stören würde. Heinrich Volker (Freie Bürger) wiederum stellte den Umweltaspekt, sprich Recycling von Baumaterial, in den Vordergrund und sprach von einer „Investition in die Zukunft“. Und Markus Kaeß (Freie Wählerschaft) warf gar die Frage auf, dass seitens der Antragsteller auch Entschädigungsansprüche gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden könnten – schließlich sei die Anlage nach der bisherigen Fassung des Bebauungsplans aus dem Jahr 2000 zulässig.

Bei der anschließenden Abstimmung sprachen sich sieben Räte für den Antrag der Kiesgesellschaft aus – fünf (inklusive Bürgermeister) waren dagegen. Insofern kann man von einer knappen Entscheidung sprechen, auch vor dem Hintergrund, dass drei Räte fehlten.