Grünes Licht für bislang größtes Wohnbauprojekt

Die Pläne für eine neue Wohnsiedlung am südlichen Ortseingang des Weißensberger Ortsteils Rothkreuz hatten noch den alten Gemeinderat beschäftigt. Nach rund einem Jahr und zahlreichen Sitzungen mit zum Teil hitzigen Diskussionen ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Wohnbebauung Grübels-Rothkreuz“ seit Donnerstagabend unter Dach und Fach.

In der Ratssitzung in der Weißensberger Festhalle verabschiedete der Gemeinderat Weißensberg bei drei Gegenstimmen die Vorhabenplanung, sprich die Satzung. Zwei Räte waren nicht anwesend und einer durfte wegen Befangenheit (Grundstückseigentümer) nicht abstimmen. Damit ist der Weg frei für den Bauantrag, den der Projektbetreiber, die Lindauer BPM GmbH, in Kürze einreichen will. Der Baubeginn für die acht Gebäude mit insgesamt 63 Wohnungen ist für September vorgesehen.

Nach der neuerlichen, aber zeitlich verkürzten öffentlichen Auslegung der Pläne im Januar und den eingegangenen Stellungnahmen habe sie nur noch „kleinere Änderungen“ im Bebauungsplanentwurf vornehmen müssen, erklärte Johanna Kiechle, Stadtplanerin bei der Sieber Consult GmbH, in der Sitzung. So habe das Landratsamt im Zusammenhang mit dem Lärmschutz eine „durchgängige Riegelbebauung“, wie sie im alten Bebauungsplan vorgesehen war, bevorzugt, um an den hinteren Gebäuden eine Einhaltung der Orientierungswerte zu erreichen. Dies sei jedoch immissionsschutzrechtlich nicht relevant, so die Planerin, da laut Lärmschutzgutachten die vorgeschrieben Werte auch bei der nunmehr geplanten, aufgefächerten Bebauung eingehalten würden.

Angepasst habe man hingegen die „ergänzenden Hinweise“ zu den landwirtschaftlichen Emissionen, so Kiechle weiter. Da landwirtschaftliche Arbeiten stark witterungs- und jahreszeitabhängig sind, müsse an Wochenend- und Feiertagen sowie in den Abend- und Nachtstunden damit gerechnet werden, dass von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen „vorübergehende belästigende Geruchs-, Lärm-, Staub- und Erschütterungs-Immissionen“ ausgehen. Darüber hinaus sei eine „verbindliche Regelung“ der artenschutzrechtlichen Ersatzmaßnahmen in den Durchführungsvertrag eingefügt worden.

Dieser Durchführungsvertrag ist, wie in der LZ berichtet, ein wesentlicher Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Darin wird unter anderem festgelegt, innerhalb welchen Zeitraums die Vorhabenträgerin, also die BPM GmbH, das Bauvorhaben und die Erschließungsmaßnahmen fertigzustellen hat. Ebenso verpflichtet sich die Vorhabenträgerin, die Kosten für die Planung des Vorhabens sowie die Erschließungskosten zu tragen. Des Weiteren bindet sich die Vorhabenträgerin, die Maßnahmen so umzusetzen, wie sie im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt sind.

War im Durchführungsvertrag zuletzt noch ein „Punkt finanzieller Natur“ offen, so konnte diese Lücke in der jüngsten Sitzung geschlossen werden. Konkret geht es dabei um Erschließungskosten von insgesamt rund 900 000 Euro, die unter anderem durch eine Verlegung des Schmutzwasserkanals, der künftig zwischen Bebauung und Bundestraße verlaufen soll, anfallen werden. Dafür soll die BPM GmbH eine Sicherheitsleistung in Höhe von fünf Prozent der Bausumme, also 45 000 Euro, leisten. Diese Bürgschaft dient als Sicherheit für die vertragsgemäße Bebauung des Grundstücks und der Herstellung der genannten Anlagen. Die Bürgschaft wird durch die Gemeinde entsprechend dem Baufortschritt beziehungsweise der Bauabnahme freigegeben. Somit konnte der Vertrag noch während der Ratssitzung von Bürgermeister Hans Kern und BPM-Geschäftsführer Patrick Meier unterzeichnet werden.

Meier zeigte sich im Anschluss an die Ratssitzung „erleichtert“, dass er und sein Planungsteam den Gemeinderat für diese „städtebauliche Vision“ gewinnen und den einen oder anderen anfänglichen Skeptiker doch noch überzeugen konnten. Dies zeige, dass „ein ruhiges und überlegtes Vorgehen, agile Gedanken und Konsensfähigkeit von Partnern gefragt“ sind. Wörtlich sprach er von einem „städtebaulichen Eyecatcher“, durch den „für die nächsten Jahrzehnte das neue Einfahrtstor von Rothkreuz“ errichtet werde. „Wir bringen durch das autofreie Quartier Wohnqualität in den Ortsteil und wollen mit der Holzfassade und einem nachhaltigen Heizkonzept 40 Gebäude errichten, welche in unserer Branche bisher eher ein Novum darstellen“, betonte Meier und ergänzte abschließend, dass „dieses Projekt das bislang größte Wohnbauprojekt in der Gemeinde darstellt“.