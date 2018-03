Grünes Licht für neuen Bebauungsplan

Nach der Auslegung des geänderten und erweiterten Bebauungsplans „Grübels-Rothkreuz“ musste sich der Weißensberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit den eingegangenen Stellungnahmen befassen, bevor die Pläne der Baubehörde im Landratsamt Lindau zur endgültigen Genehmigung vorgelegt werden. Auf den beiden Grünflächen nordöstlich und südöstlich des bebauten Grundstücks Grübels 22 ist jeweils ein Gebäude mit zwei Wohnungen geplant, wo später Familien einziehen wollen.

Im Fall des Baugrundstücks, das sich zwischen dem vorhandenen Wohngebäude und dem in der Nähe gelegenen Steinkreis befindet, handelt es sich um eine Änderung des Bebauungsplans (B-Plan). Beim Grundstück unterhalb der vorhandenen Bebauung liege allerdings „keine Änderung, sondern nur eine Erweiterung des B-Plans“ vor. Darauf habe das Landratsamt in seiner Stellungnahme hingewiesen, wie Stadtplaner Thorsten Reber vom Lindauer Büro Sieber in der Ratssitzung erklärte. In beiden Fällen seien lediglich redaktionellen Änderungen im Plan vorgenommen worden.

Bund Naturschutz hat Bedenken

Im Fall des unteren Grundstücks an der Lochersteig, wo eine Erweiterung des Bebauungsplans vorliegt, will der Bund Naturschutz einer Bebauung nicht zustimmen. Wie die Naturschützer in ihrer Stellungnahme schreiben, würde dies einen „Einstieg für weitere Bebauungen dieses noch freien Hangs bedeuten“. Das charakteristische Landschaftselement müsse als „lebendiger Grünzug“ erhalten bleiben, eine Bebauung würde zu einer „gestörten Blickbeziehung“ führen. Dies reicht nach Ansicht von Planer Reber allerdings nicht für eine Planänderung, da der Grünzug in seiner Ausprägung nahezu vollständig erhalten und die Blickbeziehung aufgrund der geringen Neubebauung „nur in sehr geringem Maße beeinträchtigt“ werde.

Bei der Abstimmung votierten die beiden Gemeinderäte Hans Weishaupt (Freie Bürger) und Martin Steur (Freie Wählerschaft) gegen den erweiterten B-Plan. Bereits bei der Erstvorlage der Pläne im vergangenen November hatte Weishaupt eine mögliche Garagenzufahrt in der Kurve als zu gefährlich kritisiert. Der im Bereich des oberen, weiter nördlich gelegenen Grundstücks geänderte Bebauungsplan fand hingegen die einhellige Zustimmung des Gemeinderats.