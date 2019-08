Grünes Licht für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Weißensberg

Jetzt kann es endlich bald losgehen: Die Gemeinderatsgremien haben am Donnerstag den Weg frei gemacht für die Erweiterung der Kindertagesstätte (Kita) in Weißensberg. Der Bauantrag der katholischen Pfarrkirchenstiftung mit Krippenanbau, Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung und Dachsanierung der Kita am Kapellenweg wurde von den Bauausschussmitgliedern einstimmig beschlossen. Ebenso einstimmig fiel der Beschluss in der anschließenden Gemeinderatssitzung für die Bauarbeiten und den Bedarf von insgesamt 124 Betreuungsplätzen aus, darunter 24 Krippenplätze.

Wörtlich heißt es im Beschluss: Das Vorhaben soll „unverzüglich und vollumfänglich“ verwirklicht werden. Hintergrund ist, dass sich die bauliche Maßnahme um mindestens ein Jahr verzögert hatte, weil die Zustimmung der Kirchenverwaltung, sprich der Gremien der Diözese Augsburg, bis vor Kurzem noch fehlte. Bereits seit dem Jahr 2015 reichen die Betreuungsplätze für Krippenkinder in Weißensberg nicht mehr aus, sodass eine zweite Krippengruppe mit zehn Kindern in das Untergeschoss des Pfarrheims in der Kirchstraße ausgelagert werden musste. Inzwischen fehlt es auch an Räumen mit zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kindergartenkinder.

In der Gemeinderatssitzung Ende Juni hatte der für das Projekt zuständige Architekt Christian Auerbach (Sigmarszell) erklärt, dass die Bauarbeiten im kommenden Frühjahr beginnen sollen. Bis spätestens September 2021 müsse alles fertig sein, weil dann das Kindergartenjahr beginnt. Die Gesamtkosten für das Projekt schätzt Auerbach auf rund 2,6 Millionen Euro. Davon entfallen 1,65 Millionen Euro auf den Anbau und etwa 955 000 Euro auf den Umbau des Wohnhauses. In der Kostenschätzung enthalten ist auch die notwendige Sanierung des gesamten Daches des Kindergartens und der Einbau einer Gastherme als neue Heizung.

Nach Angaben von Bürgermeister Hans Kern in der jüngsten Sitzung muss die Gemeinde für rund 1,2 Millionen Euro aufkommen. Etwa gleich hoch dürfte die Förderung des Freistaates ausfallen. Die Kirchenstiftung selbst müsse lediglich einen Anteil in Höhe von 200 000 Euro tragen, so der Bürgermeister.