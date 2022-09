Golfclub spendet 30 000 Euro

Am 03. September. 2022 veranstaltete der Golfclub Bodensee Weissensberg das erste Charity Turnier „Caddy for Life“. Dabei kam laut Veranstalter ein Reinerlös von über 47 000 Euro zusammen. Davon spendet der Golfclub 30 000 an die Hospizbewegung Vorarlberg.

Das Spendenturnier wurde von Präsident Benno Kienreich ins Leben gerufen, um mit Hilfe von Golfern und deren Netzwerken regionale Hilfe zu leisten, gemeinnützige Organisationen oder hilfsbedürftigen Personen transparent und direkt zu unterstützen. Bei der Umsetzung wurde Sabine und Benno Kienreich von drei weiteren Familien unterstützt.

Über 130 Spieler trafen sich nach Angaben des Golfcubs auf dem Leading Golf Course Bodensee Weissensberg, um sich im sportlichen Wettkampf zu messen und zu spenden.

Die Hospizbewegung Vorarlberg kann das zusammengekommene Geld nun für die Ausbildung und tägliche Unterstützung der zumeist ehrenamtlichen Sterbebegleiter nutzen. Es werden aber auch Hilfsgelder an unterschiedliche bedürftige Empfänger ausgeschüttet, so der Golfclub. Die Fälle würden geprüft und je nach Bedarf werde die benötigte finanzielle Hilfe direkt zugeteilt.

Im nächsten Jahr soll das Spendenturnier erneut stattfinden.