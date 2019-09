Golfclub-Lieferantin wird bestohlen

Auf dem Gelände des Golfclub in Weißensberg hat sich am vergangenen Sonntagabend (1. September) ein Diebstahl aus einemAutor ereignet. Die Fahrerin stellte dabei ihr Fahrzeug auf den Parkplatz des Golfclubs ab und lieferte Ware aus. Da sie nur wenige Minuten weg war, versperrte sie ihren Wagen nicht. Auf dem Beifahrersitz ihres Fahrzeugs stand ihre Tasche, in der sich laut Polizeibericht Bargeld in Höhe von 650 Euro befand. Als sie wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte die Frau sofort den Diebstahl. Da der oder die Täter noch gänzlich unbekannt sind, bittet die Polizei, eventuelle Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Lindau, unter der Telefonnummer 083 82 / 91 00 zu melden.