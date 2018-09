Golfclub Bodensee-Weißensberg sammelt 111 111 Euro für „Golfen mit Herz“

Anfang September haben sich mehr als 140 Golfer im Golfclub Bodensee-Weißensberg getroffen, wo der Club zum bereits 15. Mal das Charity-Turnier „Golfen mit Herz“ ausrichtete. Trotz des schlechten Wetters an diesem Tag ließen es sich die Golfer nicht nehmen, die Turnierserie zu unterstützen. Ziel der Veranstaltung war es, zum ersten Mal die Schallmauer von 100 000 Euro an Spendengeldern zu erreichen. Dass dies besonders eindrucksvoll gelungen ist, ist dem Einsatz des gesamten Teams um Organisator Paul Vieli (rechts) und Benno Kienreich (links) sowie der großartigen Spendenbereitschaft von Mitgliedern des Golfclubs und vielen Unternehmen aus der Vier-Länder-Region zu verdanken, wie der Golfclub mitteilt. Das Ergebnis von 111 111,11 Euro wird von der Stiftung Golfen mit Herz unmittelbar und unbürokratisch krebskranken Kindern und deren Familien in der Region zur Verfügung gestellt. „Wir freuen uns und sind stolz auf dieses Ergebnis. So können wir mit unserem Sport einen Beitrag leisten, Kindern und deren Familien die bedingt durch diese Krankheit in Not geraten sind, direkt und rasch zu helfen“, so Präsident Benno Kienreich. Foto: Reinhard Fasching