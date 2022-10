Gemeinde Weißensberg beschafft neue Einsatzkleidung für ihre Feuerwehr

Im Herbst vergangenen Jahres beschloss der Gemeinderat auf Antrag der Weißensberger Kommandaten die Beschaffung neuer Einsatzjacken und -hosen. Die damals aktuelle Kleidung hat rund 20 Jahre lang gute Dienste geleistet, ist nun aber nicht mehr Stand der Technik, was die Sicherheit und den Tragekomfort betrifft. Dies soll nun mit dem neuen Material möglichst wieder erreicht werden.

Die Feuerwehr stellte ein Beschaffungsteam zusammen, um unterschiedlichste Produkte diverser Hersteller miteinander zu vergleichen und abzuwägen, wer die Anforderungen am besten erfüllt. An sechs Abenden wurden dem Team die Ausrüstungen vorgestellt und diverse Messen besucht. Auch die Erfahrungen anderer Wehren wurden besprochen und dessen Ausrüstung vor Ort im Detail betrachtet. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Sichtbarkeit bei Tag, Nacht und Schnee gelegt, da sich etwa 80 Prozent der Einsätze auf der Autobahn, den Bundestraßen B31, B308 und der B12 abspielen, heißt es in einem Bericht der Feuerwehr. Die großflächig in X-Form aufgebrachten Reflexstreifen, erreichte Spitzenwerte in den vorgeschriebenen Testverfahren und direkte Beflammung über mehrere Sekunden, sorgt in Zukunft für den größtmöglichen Schutz der Einsatzkräfte in allen Situationen. Die Auswahl ist nun auf den österreichischen Hersteller Texport gefallen, der die Feuerwehr mit neuer Einsatzkleidung beliefern durfte.