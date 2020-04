Günstige Gelegenheit: Weißensberg erneuert Asphalt

Der Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe lässt die Wasserleitung in der Egghaldenstraße in Sigmarszell und in der Weiherstraße in Weißensberg-Oberhof erneuern. Aus diesem Grund müssen die Straßen aufgegraben werden. Beide Gemeinden nehmen das zum Anlass, auf den Straßenabschnitten eine neue Asphaltdecke auftragen zu lassen und sich an den Kosten zu beteiligen.

Bei der Baumaßnahme ist ebenfalls die Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters eG (EGS) an Bord, die innerhalb der betreffenden Abschnitte Leerrohre für Breitband und Strom verlegen will.

In Weißensberg geht es um einen rund 250 Meter langen Abschnitt der Weiherstraße, die von der Mühlenstraße zum Ortsteil Oberhof abzweigt – konkret um das Teilstück zwischen den Gebäuden Oberhof 1 und Oberhof 7. Die Bauarbeiten dafür sollen am 11. Mai beginnen, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ausgeschrieben wurden die Arbeiten vom Ingenieurbüro IWA GmbH (Kempten), das auch die Bauleitung innehaben wird. Sieben Unternehmen waren zur Angebotsabgabe aufgefordert, aber nur zwei legten ein Angebot vor, informierte Bürgermeister Hans Kern. Günstigster Bieter war die Firma Binder aus Leutkirch. Die Übernahme der anteiligen Kosten in Höhe von 113 000 Euro (brutto) wurden vom Gemeinderat einstimmig beschlossen.