Freiwillige Feuerwehr Weißensberg dämmt Ölschaden ein

Die Freiwillige Feuerwehr Weißensberg ist am Dienstag um 13.09 Uhr zu einem Straßenreinigungseinsatz gerufen worden. Bei der Ankunft am Einsatzort beim Rothen Kreuz in Weißensberg-Rothkreuz stellte sich dann heraus, dass nach einem Defekt an einer hydraulischen Hebeanlage auf einem Lastwagen eine erhebliche Menge an Hydraulikflüssigkeit auf der Asphaltfläche einer Wendeplatte in Richtung Abwassereinlaufschacht liefen. Die Ausbreitung konnte von den Feuerwehrleuten jedoch gerade noch rechtzeitig einige Meter vor dem Gulli eingedämmt werden. Die bereits freigesetzten Mengen wurden mit Ölbindemittel aufgenommen. Vor Ort war auch eine Streifenbesetzung der Polizei Lindau. Im Einsatz befanden sich 15 Männer für eine Dreiviertelstunde, wie die Feuerwehr meldet. Foto: Feuerwehr