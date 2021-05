Frau fällt auf Online-Trickdiebe herein

Am Samstagmittag hat eine 59-jährige Frau der Lindauer Polizei mitgeteilt, dass sie vermutlich Opfer des sogenannten Bekanntentricks geworden ist. Demnach bekam sie von einer angeblichen Freundin eine E-Mail in der sie aufgefordert wurde, ihr wegen einer prekären Situation in Frankreich zu 3500 Euro zu überweisen. Nachdem sie das Geld auf ein Konto einer deutschen Online-Bank überwies, suchte sie die Bekannte selbst auf und musste feststellen, dass die Frau gar nicht in Frankreich und auch nicht in einer hilfsbedürftigen Situation war. Da das Geld per Onlinebanking überwiesen wurde, konnte es auch nicht mehr zurückgebucht werden.

Die Polizei rät dringend, in solchen Fällen äußerst misstrauisch zu sein und vor einer Überweisung zuerst den angeblich Hilfsbedürftigen vorab selbst zu kontaktieren und nachzufragen, ob tatsächlich eine Hilfssituation vorliegt. Die weiteren Ermittlungen werden von der PI Lindau geführt.