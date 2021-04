Frau entsorgt unerlaubt ihren Müll an den Wertstoffcontainern beim Verbrauchermarkt

Ein Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Weißenberg hatte der Polizei Lindau am Dienstag mitgeteilt, dass wieder einmal mehrere Müllsäcke an den Wertstoffcontainern beim Verbrauchermarkt in Weißensberg illegal abgestellt worden sind. Bei der Überprüfung des Abfalles konnten eindeutige Hinweise auf den Verursacher aufgefunden werden, heißt es im Bericht der Polizei. Gegen die Frau wird nun wegen einem Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt. Sie erwartet ein Bußgeld und muss für die ordnungsgemäße Entsorgung des Mülls aufkommen.