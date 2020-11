Erweiterte Öffnungszeiten am Kompostplatz in Weißensberg

Herbstzeit ist Gartenzeit. Gerade im Herbst, wenn die meisten Bürger ihren Garten winterfest machen, fallen große Mengen an Grün- und Gartenabfällen an. Der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) reagiert auf diese besondere Situation mit erweiterten Öffnungszeiten am Kompostplatz Weißensberg. Bis auf Weiteres können größere Mengen an Grüngut auch samstags zwischen 12.30 bis 17 Uhr abgegeben werden. Dieses Angebot des ZAK soll vor allem die öffentlich zugänglichen Grüngutannahmestellen entlasten, heißt es in der Mitteilung. In diesen Containern sollten ausschließlich „haushaltsübliche Mengen“ entsorgt werden.