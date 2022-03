Neue Betrugsmasche auf WhatsApp: Erfundener Sohn will Geld von Mutter

Eine Frau bekommt eine Nachricht über WhatsApp und überweist daraufhin Geld an ihren Sohn. Erst als der am Abend nach Hause kommt, stellt sich heraus, dass er seine Mutter nie um das Geld gebeten hatte. Sie war auf eine neue Masche des Enkeltricks hereingefallen, vor der die Polizei warnt.

Am Montag erhielt eine 64-Jährige eine Messenger-Nachricht auf ihr Handy, bei der sich von ihren angeblichen Sohn gebeten wurde, zwei dringende Überweisungen vorzunehmen, da beim angeblichen Sohn das Online-Banking ausgefallen sei.

Wie die Polizei berichtet gab der Absender an, dass es sich um bei der Handynummer um eine neue Nummer handeln würde, da das alte Handy verloren gegangen sei. Die neue Nummer funktionierte aber nicht richtig. So konnten Mutter und der angeblichen Sohn nicht telefonieren, sondern nur per Sprachnachrichten kommunizieren.

Schließlich veranlasste die 64-Jährige über ihren Ehemann zwei Echtzeit-Überweisungen in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe, so die Polizei. Erst als der Sohn am Abend nach Hause kam, fiel der Betrug auf.

Die Masche

Das als Enkeltrick bekannte Phänomen hat nun auch die Messenger-Apps auf den Mobiltelefonen erreicht, so die Polizei. Die vorgeblichen Kinder oder Enkel melden sich per Textnachricht und geben vor, dass das ihr Handy kaputt gegangen sei, beispielsweise durch einen Wasserschaden. Daher komme auch die unbekannte Nummer, unter der sich die Betrüger melden.

Anschließender Smalltalk soll Vertrauen erwecken und den Opfern weitere persönliche Details entlocken. „Wenig später folgt die Bitte nach einer meist niedrigen vierstelligen Bargeldsumme. Es sei ein Notfall eingetreten, eine dringende Rechnung müsse bezahlt werden oder das Online-Banking funktioniere auf dem neuen Handy nicht.

Oftmals geht diese Bitte mit der Aufforderung einher, das Geld in Echtzeit zu überweisen, so ist es nicht mehr zurückzuholen“, heißt es von der Polizei.

Die Zahlen

Im gesamten Präsidium der Polizei Schwaben Süd/West registrieren die Beamtinnen und Beamten stark ansteigende Zahlen. Wurden letztes Jahr insgesamt noch 22 Anrufe mit der neuen Masche gemeldet, so sind es dieses Jahr schon mehr als 30.

2021 waren die Betrüger in sechs Fällen erfolgreich. Die Schadenssumme lag dabei bei rund 43 000 Euro. Dieses Jahr gelang es den Tätern schon in zehn Fällen, Geld zu erlangen. Bislang verzeichnet die Polizei schon über 20 000 Euro an erlangtem Geld.

Auf den Landkreis Lindau entfielen dabei sowohl letztes als auch dieses Jahr drei gemeldete Versuche, von denen – abgesehen vom aktuellen Fall – bislang keiner Erfolg hatte.

Die Empfehlungen

Die Polizei rät dazu, dass wer von bekannten Leuten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert wird, diese nicht automatisch abzuspeichern, sondern unter der alten Nummer nachzufragen. Außerdem sollte man um eine Sprachnachricht des Absenders bitten.

Aufforderungen zu Geldüberweisungen über Messenger-Apps sollten Sie immer misstrauisch machen. Überweisungen sollten laut Polizei immer überprüft werden. Es sei auch gut, mit Verwandten, Bekannten über das Phänomen zu sprechen.

Aktuell versuchen falsche Polizeibeamte im Landkreis Neu-Ulm wieder verstärkt Senioren um Geld zu betrügen.