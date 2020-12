Einbruch in Weißensberger Autohaus aufgeklärt

Anfang September wurde der Kriminalpolizei Lindau der Einbruch in ein Autohaus in Weißensberg gemeldet. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Täter konnten keine Beute machen und waren geflüchtet. Umfangreiche Ermittlungen in internationaler Zusammenarbeit mit der Polizei in Österreich brachten mittlerweile den entscheidenden Fahndungserfol, heißt es im Polizeibericht. Über Analyse von Videomaterial, Spurenauswertung und Informationsabgleich wurden vier osteuropäische Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren ermittelt, die im Verdacht stehen, gemeinsam in das Weißensberger Autohaus eingebrochen zu haben. Im benachbarten Österreich werden ihnen weitere gleichgelagerte Einbrüche zur Last gelegt.

Drei der vier Tatverdächtigen wurden zwischenzeitlich festgenommen und sitzen in Österreich in Untersuchungshaft. Nach dem vierten Tatverdächtigen wird derzeit noch gefahndet. so die Polizei weiter.