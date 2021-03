Einbruch in Ferienhaus

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagnachmittag in ein Ferienhaus im Ortsteil Eggenwatt eingebrochen. Dazu trat er die Kellertüre ein und gelangte so ins Haus. Wie die Polizei berichtet hinterließ er Spuren, die nun kriminaltechnisch untersucht werden. Da sich keine wertvollen Sachen in dem Haus befanden, verließ der Täter den Tatort ohne Beute. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Das Ferienhaus ist aktuell nicht vermietet, deshalb kommen als Tatzeitraum die letzten vier Wochen bis zum 25. März in Betracht.