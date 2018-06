Einbrecher steigen in ein Geschäft ein

Unbekannte haben am Wochenende in Weißensberg in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Sie hatten es auf Zigaretten und Bargeld abgesehen.

Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht in der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, Zugang in das Geschäft in Rothkreuz. Dazu hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster an dem Gebäude auf und stiegen über eine bereitgestellte Mülltonne in den Laden ein. Dort entwendeten sie zehn Stangen Zigaretten sowie Bargeld in Höhe von rund 100 Euro. Der Sachschaden beträgt mindestens 300 Euro. Die Kriminalpolizei Lindau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0 83 82 / 910-0 entgegen. (lz)