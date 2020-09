Einbrecher steigen in Autohaus ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in ein Autohaus in Weißensberg eingebrochen. Ein Angestellter hatte am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr festgestellt, dass sich an einer Außentür der Waschhalle Hebelspuren befanden. Ebenfalls in diesem Bereich wurde ein Fenster gewaltsam aufgedrückt. Durch das Fenster sind die Täter vermutlich auch in das Innere des Autohauses gelangt. Nach ersten Ermittlungen wurde jedoch nichts entwendet. Am Tatort sicherten die Beamten verschiedene Spuren, die von den Tätern hinterlassen wurden. Aufgrund der Anwesenheitszeiten der Angestellten kann die Tatzeit auf den Zeitraum von Freitagabend 18.15 Uhr bis Samstag 7.30 Uhr festgelegt werden. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt.