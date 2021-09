Ein Generationenwechsel wie er sein soll

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 2004 organisiert der Kinder- und Jugendhilfeverein Weißensberg e. V. jährlich vier Kleiderbazare und spendete in all den Jahren über 40.000 Euro jeweils an Projekte und Vereine der Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden Sigmarszell, Bösenreutin, Niederstaufen und Weißensberg.

„Besser und harmonischer kanns gar nicht laufen“ sagt Monika Brunner, die scheidende Vorsitzende. „Es gibt eine hochmotivierte, neue Frauschaft, bei der wir unseren Verein in besten Händen wissen. Ein großartiger Zeitpunkt für so einen Generationenwechsel“. Offiziell fand die Übergabe am 12. September in Weißensberg beim Kinderbazar statt. Den hatte das neue Team bereits super geplant und unter Beachtung aller Corona-Regeln organisiert. Ein Teil des alten Teams um Monika Brunner mit der zweiten Vorsitzenden Susanne Obermayer, der Kassierin Anja Hage, der Schriftführerin Anett Kunzmann und den Beisitzerinnen Ulrike Kulmus, Doris Ziegaus und Sybille Rendelmann waren zur Unterstützung und Übergabe noch ein letztes Mal dabei.

Im neuen Bazar-Team ist jetzt Sandra Patzer die erste Vorsitzende, Daniela Boos ihre Stellvertreterin, Kassierin ist Sandra Baur, die Schriftführung übernimmt Ilka Jäschke-Teubner und Beisitzerinnen sind Sabine Schillinger, Anna Berle und Jana Schunter.