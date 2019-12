Ein bunter Strauß an Konzertstücken

Das diesjährige Jahreskonzert des Musikvereins Weißensberg war eher ein „Jahrzehntekonzert“, denn jedes Register durfte sich sein Lieblingsstück der Konzertjahre 1999 bis 2001 aussuchen. So entstand ein abwechslungsreiches Konzert, das für jeden Musikgeschmack das Richtige bereithielt.

Den Auftakt des Konzertabends gab in diesem Jahr zum ersten Mal in Weißensberg die Jugendkapelle Leiblachtal. Unter der Leitung von Carolin Traut und Oliver Stohr konnten die Nachwuchsmusiker der Musikvereine Weißensberg, Sigmarszell, Niederstaufen und Hergensweiler das Publikum begeistern.

Anschließend führte wie gewohnt Martin Steur charmant durch den Abend. Neben der Ansage des Titels hatte er etwas ganz Besonderes in petto. Da es sich bei jedem Stück um eine Wahl der verschiedenen Register handelte, erzählte er Wissenswertes zu den einzelnen Musikinstrumenten. Den Anfang machte das Saxofonregister, dass sich für den Klassiker „Africa“ von Toto entschied und die Zuhörer bereits bei den ersten Takten zum Mitwippen animierte. Mit dem Wunsch des Flügelhornregisters hingegen schipperte man zu bekannten Klängen von „An der schönen blauen Donau“ auf ruhigen Gewässern. Das melancholische Stück „Speak Softly Love“, bekannt aus dem Mafia-Film „Der Pate“, war der Wunsch des Trompetenregisters. Dass der Musikverein Weißensberg an diesem Abend viel Spaß auf der Bühne hatte, wurde spätestens bei der „Rocky Horror Picture Show“, dem Wunsch des Flötenregisters, bemerkbar.

Flott und weiterhin mit Spaß ging es nach der Pause weiter. Das Posaunenregister entschied sich für die „Herb Alpert Golden Hits“ und ließ das Publikum am Tijuana-Sound teilhaben. Neben so viel musikalischem Spaß bereitete es Helmut Münzel vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund viel Freude, drei Musiker für ihre aktive Mitgliedschaft zu ehren. Zehn Jahre ist Gabriel Krepold bereits am Flügelhorn dabei, für Ines Günthör an der Oboe sind es schon 15 Jahre. Eine ganz besondere Ehre gebührt Roland Bach. Er bringt es bereits auf 60 Jahre aktive Mitgliedschaft am Bariton, davon gut eineinhalb Jahre als kommissarischer Vorsitzender, drei Jahre als Stellvertreter, als Instrumentenwart, der für jedes Instrumentenproblem die passende Lösung findet und als Hüttenwirt. Der Musikverin kann stolz auf so ein engagiertes Mitglied sein. Mit viel Witz plauderte Vorstand Markus Kaeß aus dem Leben des Roland Bach und sorgte für viele Lacher beim Publikum.

Das Tubenregister entschied sich bei der Wahl ihres Lieblingsstücks der letzten Jahrzehnte für eine traditionelle Blasmusikpolka, wohingegen das Schlagzeugregister bei „Pirates Of The Caribbean“ zeigen konnte, was ihn ihm steckt. Die eher düsteren Klänge von „Harry Potter“, welche sich das Klarinettenregister wünschte, wurden vom traditionellen „Otto-Tiefenbacher-Marsch“, dem Wunsch des Tenorhornregisters und letztem offiziellen Stück des Abends, abgelöst. Da allerdings noch ein Register, das Baritonregister, fehlte, gab es den „Kometenflug“ als Zugabe. Dirigentin Sabrina Vetter widmete ihren Wunsch dem viel zu früh verstorbenen Fähnrich Walter Günthör und hinterließ ein bewegtes Publikum. Dass „recycelte Stücke“, wie Markus Steur es nannte, nicht an Wert verlieren, hat der Musikverein Weißensberg dieses Jahr eindrücklich unter Beweis gestellt.