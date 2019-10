Ein Blick hinter die Kulissen des Verpackungsmaschinenbauers A&D

Riesenandrang herrschte am Samstag beim Tag der offenen Tür der Firma A&D Verpackungsmaschinenbau GmbH. Bei schönstem Herbstwetter waren weit mehr als 1000 Besucher aus der ganzen Region ins Weißensberger Gewerbegebiet Eggenwatt gekommen, um gemeinsam mit Geschäftsführung und Belegschaft des Unternehmens das 25-jährige Bestehen zu feiern und sich bei dieser Gelegenheit das Produktionsgebäude von innen anzuschauen. Das Team von A&D (im Bild links: Geschäftsführer Holger Ahr) führte die Besucher in Gruppen durch die Büroräume und die Produktionshalle. Und manch einer meinte hinterher: „Wenn man das Gebäude so von außen sieht, sollte man gar nicht glauben, was da drinsteckt.“ Für Unterhaltung sorgten „Oho – die Blasmusik“ und Zauberkünstler Goldini im Bierzelt, während sich die kleinen Gäste in der Hüpfburg vergnügten. Mit Essen und Trinken sowie Kaffee und Kuchen war auch für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt.