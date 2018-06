EC Weißensberg siegt in Weingarten

Die Eisstockschützen des EC Weißensberg haben beim Turnier in Weingarten überzeugt. Das Team gewann das internationale Eisstockturnier. Bei besten äußeren Bedingungen gingen neun Mannschaften an den Start. Die Mannschaft aus Weißensberg fing stark an und gewann die ersten beiden Spiele gegen den ESC Weingarten I und ESC Schömburg souverän.

Bei den nächsten Begegnungen mit Lochau und Friedrichshafen musste man sich knapp geschlagen geben. Danach wurde hoch konzentriert weiter gespielt und man gewann alle Spiele gegen den SSK Mäder, Carinthia Dornbirn, ESC Weingarten II und ESC Langenargen. Die ersten drei Plätze hatten die gleiche Punktzahl von zwölf erreicht und die bessere Stocknote entschied die Reihenfolge der Plätze.

Platz eins mit einer Stocknote von 1,878 erreichte der EC Weißensberg mit den Stockschützen Christian Kretschmer, Erich Gleffe, Thomas und Susanne Hasselfeldt. Platz zwei ging an den ESV Friedrichshafen und Platz drei an den SV Lochau.