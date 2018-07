Dringend Helfer fürs Weißensberger Kinderfest gesucht

Luftballonwettbewerb, Kinderlieder und ein farbenfroher Umzug: Am 22. Juli feiert Weißensberg sein Kinderfest. Aber es gibt immer noch zu wenig helfende Hände für einzelne Aufgaben im Hintergrund.

Alle Jahre wieder ist die Suche nach Freiwilligen ein großes Problem. Bereits im vergangenen Jahr fehlten bis eine Woche vor dem Fest noch Helfer, am Ende packten jedoch genug mit an, um das Fest wie geplant veranstalten zu können. In diesem Jahr sinkt die Zahl der Freiwilligen jedoch so tief wie noch nie. Ohne weitere Helfer wird es zum ersten Mal sehr schwer werden, alle Aufgaben zu verteilen.

Kuchenverkauf, Kasse und spülen

Der Kinderfestausschuss organisiert das Fest, das seit 1939 jährlich veranstaltet wird. Es hält ein Programm für Drei- bis 15-Jährige bereit: Von Kinderschminken über Geschicklichkeitsspiele bis hin zum Kasperltheater bietet das Fest auf dem Gelände um die Festhalle einen Tag voller Aktion und guter Laune. Ein jährlich wechselndes Elternspiel sorgt auch bei den Großen für Unterhaltung. Die vielfältigen Ideen des Ausschusses sind immer wieder aufs Neue ein großer Erfolg. Doch damit das so bleibt, braucht es genügend Helfer. „Es gab schon immer wenig Engagement, aber dieses Jahr ist es extrem“, sagt Christa Albrecht, Sekretärin des Bürgerbüros der Gemeinde Weißensberg. Damit sich das noch sechs Tage vor Beginn ändert, gibt es hier eine Auflistung der noch zu vergebenden Dienste: Für den Auf- und Abbau werden noch jeweils vier bis fünf Freiwillige gebraucht. Der Aufbau findet einen Tag vorher, am 21. Juli, ab 8 Uhr statt. Der Beginn des Abbaus hingegen wird vermutlich auf 21 Uhr hinauslaufen. Weiterhin werden beim Kuchenverkauf und an der Kasse Helfer gesucht, die den Dienst von 12 bis 15.30 Uhr übernehmen würden. Ab 14 Uhr wird gespült – auch hierfür haben sich bis jetzt zu wenige Frauen und Männer gemeldet. Alle Helfer werden in Schichtdiensten von zwei bis drei Stunden eingeteilt.

Damit alle Kinder und Beteiligten sich auf das Kinderfest freuen können, muss es weiterhin genügend Freiwillige geben, die es mit ihrer Hilfe möglich machen. Denn die nötigen Spenden und das Engagement der mitbeteiligten Ortsvereine reichen nicht aus, um ein solches Fest stemmen zu können.

Es gibt keine Bedingungen oder Qualifizierungen, Freiwillige sollten vor allem Spaß mitbringen. Also an alle Kinderfestliebenden und Besucher: Wenn jemand Zeit und Lust hat, das Fest ehrenamtlich zu unterstützen und ein Teil des Weißensberger Kinderfestes zu werden, der wendet sich an Christa Albrecht unter der Telefonnummer 08389 / 278.