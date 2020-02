Zu einem kleinen Auffahrunfall ist es am Freitag gegen 14 Uhr in Rothkreuzgekommen. Hier bemerkte eine 69-jährige Frau zu spät, dass der vor ihr fahrende Wagen verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr leicht auf. Hierbei entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Den kleineren Auffahrunfall übersah dann eine 54-jährige Frau und fuhr beinahe ungebremst auf. Hierbei wurden sie und die 69-Jährige leicht verletzt und kamen mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Lindau. Es entstand an beiden Pkw ein Schaden von jeweils 2000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.