Genau hingeschaut hat ein sechsjähriger Junge in Weißensberg. Er beobachtete am frühen Donnerstagabend eine Dame, die mit einem Hammer, die Scheibe eines am Friedhofsparkplatz geparkten Autos einschlug. Danach habe sie eine Handtasche vom Fahrersitz an sich genommen und sei in einem weißen Ford davon gefahren, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Schaden am Auto beträgt rund 500 Euro.