„Das hat echt Spaß gemacht!“

„Nicht immer nur sagen, was nicht gut ist, sondern sich engagieren, um es zu ändern“: Diese Einstellung hat Heide Niederkrüger 2008 letzten Endes dazu gebracht, für die Wahl des Weißensberger Gemeinderats zu kandidieren. Der ursprüngliche Impuls kam jedoch von ihrer Freundin Ursula Seiler, die damals bereits Gemeinderatsmitglied war.

Von Seiler sei sie gefragt worden, ob sie sich für die Wahlliste Freien Bürger Weißensberg (FBW) aufstellen lasse. Das tat sie – und wurde prompt gewählt. Niederkrügers Amtszeit als Gemeinderätin sollte zwei Legislaturperioden dauern. Bei der jüngsten Kommunalwahl im Frühjahr war die 58-Jährige nicht mehr angetreten.

Neben ihrem Amt als zweite Bürgermeisterin, das sie in den vergangenen sechs Jahren bekleidete, war Niederkrüger von Anfang an Mitglied im Haushaltsausschuss des Gemeinderats. „Weil ich mich mit Zahlen auskenne“, wie die Diplom-Volkswirtin im Gespräch mit der „Lindauer Zeitung“ erzählt.

Doch sie weiß nicht nur in Sachen Gemeindefinanzen Bescheid. Auch im Dorf selbst kennt sie sich bestens aus, schließlich lebt sie schon seit 28 Jahren in Weißensberg. Geboren in Oppenau im Ortenaukreis (Schwarzwald), war sie damals von Karlsruhe in die Gemeinde gezogen. Sie folgte damit ihrem Mann, den es aus beruflichen Gründen dorthin verschlug. Natürlich dürfe man den zeitlichen Aufwand der Gemeinderatstätigkeit nicht unterschätzen, blickt Niederkrüger zurück. Es seien ja nicht nur die monatlichen Rats- und Ausschusssitzungen. Vielmehr müsse man sich auch vorab informieren und in die einzelnen Themenbereiche einarbeiten. Dabei sei auch die Vorbesprechung mit der Fraktion stets sehr hilfreich gewesen.

Überhaupt müsse man für die Sitzungen „gut vorbereitet sein, sonst dauert es unendlich lang“. All dies habe zumindest in den ersten sechs Jahren ihrer Gemeinderatsarbeit „gut geklappt“, sagt Niederkrüger und ergänzt: „Ich konnte dies auch gut mit der Familie in Einklang bringen, weil mein Mann unter der Woche beruflich unterwegs war.“

Etwas mehr Zeit habe sie dann in der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit zwischen 2014 und 2020 investieren müssen, als sie in der Funktion der stellvertretenden Bürgermeisterin zusätzliche Aufgaben von Bürgermeister Kern übernehmen durfte. Dazu gehörten unter anderem der Besuch von Veranstaltungen, beispielsweise von Vereinen, aber auch das persönliche Gratulieren bei hohen Geburtstagen, goldenen Hochzeiten, Jubiläen oder andere Verpflichtungen. Einladungen wahrnehmen, persönliche Informationen einholen und Reden schreiben gehörten auch dazu, so Niederkrüger. Insgesamt aber hätten sich derlei Einsätze im Rahmen gehalten, zumal Kern sie „nicht übermäßig in Anspruch genommen“ habe.

Die Zusammenarbeit im Gemeinderat und im Ausschuss, sei immer gut gewesen, auch fraktionsübergreifend, berichtet die ehemalige Rätin. Die Sitzungen hätten stets „in einer guten Atmosphäre“ stattgefunden. Dies sei auch der Grund, weshalb man „gemeinsam viel auf den Weg gebracht“ habe. Niederkrüger wörtlich: „Das hat echt Spaß gemacht!“

Und welches Ereignis oder Projekt zählt sie zu den Höhepunkten? Gab es denn auch Tiefpunkte oder persönliche Enttäuschungen? „Da gibt es kein einzelnes Projekt, alles war wichtig – die gesamten zwölf Jahre waren eine spannende Sache!“, antwortet sie.

Es seien „unheimlich viele Projekte“ gewesen, darunter die stufenweise realisierte Sanierung der Festhalle, die man „auch finanziell gut gepackt“ habe. Dazu gehöre auch das neu gestaltete Areal drumherum und die neuen Anlagen für die Eisstockschützen, ebenso der Lärmschutzwall und insbesondere die Edeka-Ansiedlung. „Es gab damals zwar zwei kleine Geschäfte in Weißensberg, aber wegen vieler anderer Dinge musste man extra nach Lindau fahren“, sagt Niederkrüger.

„Die Jahre im Gemeinderat waren für mich persönlich bereichernd, ich habe sehr viel gelernt“, betont sie abschließend. Sie habe „Einblick bekommen in Themen, mit denen sie vorher nicht oder nur wenig in Berührung gekommen“ sei. Nicht zuletzt aus diesem Grund könne sie nur „jedem empfehlen, sich in der eigenen Gemeinde zu engagieren“. Niederkrüger: „Man lernt die Gemeinde aus einem ganz anderen Blickwinkel kennen.“