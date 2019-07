Die Bahn wird die beiden Brücken in Weißensberg und Sigmarszell nicht am Mittwoch, sondern erst Anfang November freigeben. Bahnsprecher Franz Lindemair hatte der LZ – sogar auf mehrmalige Nachfrage – ein falsches Datum genannt. „Die Bahn bedauert, dass eine Verwechslung entstanden ist und stellt klar, dass die Bauarbeiten an dieser Straßenbrücke noch bis Ende Oktober andauern werden“, schreibt Lindemair. Bei der Straßenüberführung in Weißensberg stellt die Bahn derzeit so genannte Widerlagerbänke her. Bis Ende der Woche sollen diese eingeschalt und bis Anfang nächster Woche einbetoniert sein. Wenn der Beton ausgehärtet ist, wird der Überbau abgesenkt und es finden weitere Anpassungsarbeiten statt, darunter Abdichtungsarbeiten und die Herstellung der Fahrbahnplatte. Die Brückenarbeiten an der Straßenüberführung in Sigmarszell werden laut Bahn parallel fortgesetzt. Beide Brücken sind voraussichtlich am 1. November fertig. Foto: Christian Flemming