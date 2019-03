Betrunkener flüchtet nach Unfall

Zu einem Verkehrsunfall ist es Samstagabend in Weißensberg gekommen. Nach Auskunft der Polizei wollte ein 19-jähriger Autofahrer in Weißensberg auf die B 12 auffahren, als ein 53-jähriger, der die B 12 an besagter Stelle verlassen wollte, über die Mittelinsel fuhr und und mit der linken Fahrzeugseite des Unfallgegners zusammenstieß. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus nach Lindau. Der Unfallverursacher fuhr mit starken Beschädigungen am Fahrzeug weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Polizeirevier Friedrichshafen fand den Mann schließlich in seiner Wohnung. Laut Polizei war er stark alkoholisiert. Den Verursacher erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.