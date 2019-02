Beim Fasnachtsball der Dörfer geht die Stimmung durch die Decke

Was war das für eine heiße Fasnachtsfete! Das muss man den Damen und ihren helfenden Herren der Frauenbunde Weißensberg/Hergensweiler, Bösenreutin und Sigmarszell wirklich lassen: sie können feiern, bis der Tanzboden wackelt. Der Fasnachtsball war eine närrische Kreuzfahrt vom Feinsten, samt Käpt’ns Dinner, tollem Programm und ausgelassener Stimmung.

Und so tummelten sich jede Menge Matrosen und Matrosinnen, Kapitäne und Kapitäne, Seeräuberinnen und Seeräuber in der Turn- und Festhalle. Auch Käpt’n Jack Sparrow wurde (in Person von Bürgermeister Jörg Aghte) gesichtet, während Bürgermeister Hans Kern als schicker Kapitän seine Frau über den Tanzboden wirbelte. „D’r Wolperdinger“ spielte zwischen den Aufführungen flotte Gute-Laune-Musik. Und ob Tanzrunde oder Polonaise – wer konnte hat mitgemacht. Kapitän Walter führte souverän und fröhlich durch den kurzweiligen Nachmittag. Mit lustigen Sketchen bewiesen die Frauenbund-Frauen zum großen Vergnügen der närrischen Gäste ihr schauspielerisches Talent. Als filmreifen Höhepunkt führte eine Gruppe die Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauß als Luftpumpenorchester auf. Brillant. Es gab jubelnden Applaus und der Wunsch nach einer Zugabe. Krönendes Finale war schließlich das stil- und stimmungsvolle Käpt‘ns Dinner.