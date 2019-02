Bauarbeiten für neue Brücken über den Schienen beginnen in Weißensberg und Sigmarszell

In Weißensberg und Sigmarszell sind weitere Anzeichen für die bevorstehende Elektrifizierung der Bahnstrecke Lindau-München zu sehen. Am Montag haben Arbeiten damit begonnen, die Baustellen in der Kirchstraße in Weißensberg und In Sigmarszell-Heimholz einzurichten. An beiden Stellen sind Brücken über den Schienen so niedrig, dass die zu errichtenden Stromleitungen nicht drunter durch passen. Deshalb heben die Arbeiter in den kommenden Monaten beide Brücken an und bauen die Anschlüsse neu, so dass die Autos wieder drüberfahren können. Zuerst richten die Arbeiter die Baustellen ein und machen das Baufeld frei. Bis Mitte Mai heben sie dann die Brücken an. Danach dauern die Bauarbeiten im Umfeld bis Mitte August. Umleitungen sind in beiden Fällen ausgeschildert. Weil die Bahn in Sigmarszell von März bis Mai auch den Bahnübergang umbauen will und deshalb zwei Monate lang sperren muss, ist die Gemeinde nach wie vor bestrebt, die Sanierung der Kreisstraße LI1 in Witzigmänn mit zugehörigen Kanalbauarbeiten zu verschieben. andernfalls wäre die Gemeinde in Richtung Lindau quasi abgeriegelt. Foto: Christian Flemming