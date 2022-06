Bäume für den Klimaschutz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des praktischen Seminars Wirtschaft, pflanzten die Seminarteilnehmer der 12. Jahrgangsstufe des Valentin-Heider-Gymnasiums unter Leitung von Florian Bodky, mit Unterstützung von Landschaftsgartenbau Lehmann 13 Obstbäume in der Gemeinde Weißensberg. Dies finanzierten sie durch den vorhergegangenen Verkauf von selbstproduzierten und gestalteten Jutebeuteln auf der Gartenschau Lindau. Durch die Unterstützung von Schützinger, Anne Zapf gelang es den Schülern dort einen Verkaufsstand aufzustellen und während der Sommerferien ihre produzierten Beutel mit kleinen Dreingaben wie zum Beispiel Samenpäckchen zu verkaufen. Diese wurden von der Gärtnerei Messmer (Melanie und Klaus) gesponsert. Mit den erwirtschafteten Gewinnen konnten die Schüler die infrage kommenden Bäume erwerben. Die letzte Hürde für die Schüler bestand in der Organisation einer geeigneten Fläche für die Anpflanzung. Diese konnte dank der Gemeinde Weißensberg, gemeinsam mit Bürgermeister Hans Kern, gefunden werden. Zuletzt pflanzten die Schüler mit tatkräftiger Unterstützung von Fabian Lehmann die Obstbäume und konnten so ihren Teil im Kampf gegen den Klimawandel beitragen.