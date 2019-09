Von Aalener Nachrichten

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Samstag auf der Herlikofer Straße ereignet. Dabei wurden unter anderem zwei Kinder schwer verletzt.

Eine 40-jährige Autofahrerin fuhr gegen 12.20 Uhr auf der Herlikofer Straße in Richtung Herlikofen. An der Einmündung zur Aalener Straße missachtete sie das Rotlicht an der dortigen Ampel und stieß mit dem Auto eines 29-jährigen zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurden die 40-Jährige und der 29-Jährige leicht verletzt.