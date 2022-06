Ein Mitarbeiter eines Autohauses in Weißensberg ist in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Renault an einer Stromladestelle für E-Fahrzeuge am Autohaus aufmerksam geworden. Da das Fahrzeug laut Polizei nicht zum Bestand des Autohauses gehörte, notiert er sich das Kennzeichen und erstattete im Namen des Autohauses Anzeige wegen des Entzugs elektrischer Energie. Die Polizisten machten den Stromdieb ausfindig und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.