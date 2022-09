Autofahrer sieht Pannenstelle zu spät und verursacht Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen auf der A96 an einer Pannenstelle ereignet. Gegen 7.30 Uhr stand ein 39-jähriger Österreicher mit seinem Lkw auf dem Standstreifen auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau. Aufgrund eines technischen Problems lief aus dem Lkw Motoröl auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

31-Jähriger schätzt Geschwindigkeit falsch ein

Der Lkw-Fahrer sowie ein 51-jähriger Wangener begannen daraufhin selbständig mit dem Abbinden der Ölfläche. Dabei betraten sie auch den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Eine 56-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw langsam an dieser Gefahrenstelle vorbei. Der nachfolgende Autofahrer, ein 31-Jähriger aus Argenbühl, schätzte die Geschwindigkeit der 56-Jährigen jedoch falsch ein und fuhr auf deren Fahrzeug auf.

Personen wurden durch den Unfall glücklicherweise keine verletzt. An den Fahrzeugen sowie der Leitplanke der Autobahn entstand laut Polizei ein Sachschaden von 9500 Euro. Die Autobahn musste zur Bergung der Pkw komplett gesperrt werden.